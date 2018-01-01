У Нідерландах автобус в'їхав у натовп людей





В результаті наїзду одна людина загинула, ще троє отримали поранення, - передає



Зазначається, що інцидент трапився вранці 18 червня, через три години після виступу на концерті популярного виконавця Бруно Марса.



За інформацією правоохоронців, водій на автобусі зник із місця події. Наразі його розшукує поліція.



Окрім цього, у поліції повідомили, що вулиця, на якій стався інцидент, – один з двох виходів із місця проведення фестивалю – перекрили для проведення розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У провінції Лімбург в Нідерландах вранці 18 червня автобус в'їхав у натовп людей, які відпочивали на музичному фестивалі.В результаті наїзду одна людина загинула, ще троє отримали поранення, - передає 24 канал Зазначається, що інцидент трапився вранці 18 червня, через три години після виступу на концерті популярного виконавця Бруно Марса.За інформацією правоохоронців, водій на автобусі зник із місця події. Наразі його розшукує поліція.Окрім цього, у поліції повідомили, що вулиця, на якій стався інцидент, – один з двох виходів із місця проведення фестивалю – перекрили для проведення розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію