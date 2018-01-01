У Нідерландах автобус в'їхав у натовп людей
Сьогодні, 09:57
У провінції Лімбург в Нідерландах вранці 18 червня автобус в'їхав у натовп людей, які відпочивали на музичному фестивалі.
В результаті наїзду одна людина загинула, ще троє отримали поранення, - передає 24 канал.
Зазначається, що інцидент трапився вранці 18 червня, через три години після виступу на концерті популярного виконавця Бруно Марса.
За інформацією правоохоронців, водій на автобусі зник із місця події. Наразі його розшукує поліція.
Окрім цього, у поліції повідомили, що вулиця, на якій стався інцидент, – один з двох виходів із місця проведення фестивалю – перекрили для проведення розслідування.
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В результаті наїзду одна людина загинула, ще троє отримали поранення, - передає 24 канал.
Зазначається, що інцидент трапився вранці 18 червня, через три години після виступу на концерті популярного виконавця Бруно Марса.
За інформацією правоохоронців, водій на автобусі зник із місця події. Наразі його розшукує поліція.
Окрім цього, у поліції повідомили, що вулиця, на якій стався інцидент, – один з двох виходів із місця проведення фестивалю – перекрили для проведення розслідування.
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