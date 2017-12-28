ЦИТАТНИК Віталія Кварцяного: «30 мільйонів - то багато, я за 20 рішу». ВІДЕО
Сьогодні, 10:40
Волинський тренер, президент Федерації Футболу Волині Віталій Кварцяний відомий чи не на всю Україну через свій зухвалий характер та вміння сказати гостре слівце.
Його вислови розбирали на цитати, і ось що з цього вийшло.
Відео доступне на Youtube-каналі Футбол по Fun'y.
Цитати публікуються мовою оригіналу.
Увага - у тексті та на відео присутня ненормативна лексика!
«Засунул свою задницу в ворота... и ему закатили мяч» - про грубу помилку голкіпера Віталія Неділька, коли той пропустив м'яч між ногами.
«Так, пистолета нету, чтобы застрелиться... и виселицы никто не повесил»
«Куда ты пасуешь, бл***. Сюда иди, бл***. Я ж тебе показывал вчера, бл***»
«Не позорся. Женщины сидят, любовницы»
«Клопы, гниды, суч**»
«А вот 0, посмотрите. 0 отборов, 0 перехватов, обыгрышей - 0. Не получается созидание, садись на жопу и работай»
«Так у нас було з Женюхом. Женюх ти. Ти конюх, а не Женюх», - про Євгена Хачеріді
«Отработай 5 минут на тренировку, рыгни, я увижу, что ты хочешь»
«Шо я могу сделать? Могу копня под зад дать, могу скипидара в задницу. Ничего не получается»
«Вы мне деньги - я вам задачу. Я рішу. 30 мільйонів? 30 багато, я за 20 рішу»
«Я знаю все. Кому дадут, когда дадут, сколько, кто получает, за шо... Инспекторы, делегаты... Корумпированые до шнурков, до носков!»
«Стоять! Твой номєр 16-ий. Ти виноват лишь тем, что хочется нам кушать. А ми кушать хорошо хотим, потому что мы судьи»
«Играй, давай, бл***, чуть-чуть, на***», - до Флорентина Матея
«Отработай 95 минут. Иди напейся и порыгай. Сколько хочешь»
«Ну иногда я беру бутылку с водой, разбалтываю ее и брызгаю футболисту в лицо»
«Нада шо-то с Кварцяным делать»
«Футболисты не хотят играть. Он хотят контракты подписывать»
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Його вислови розбирали на цитати, і ось що з цього вийшло.
Відео доступне на Youtube-каналі Футбол по Fun'y.
Цитати публікуються мовою оригіналу.
Увага - у тексті та на відео присутня ненормативна лексика!
«Засунул свою задницу в ворота... и ему закатили мяч» - про грубу помилку голкіпера Віталія Неділька, коли той пропустив м'яч між ногами.
«Так, пистолета нету, чтобы застрелиться... и виселицы никто не повесил»
«Куда ты пасуешь, бл***. Сюда иди, бл***. Я ж тебе показывал вчера, бл***»
«Не позорся. Женщины сидят, любовницы»
«Клопы, гниды, суч**»
«А вот 0, посмотрите. 0 отборов, 0 перехватов, обыгрышей - 0. Не получается созидание, садись на жопу и работай»
«Так у нас було з Женюхом. Женюх ти. Ти конюх, а не Женюх», - про Євгена Хачеріді
«Отработай 5 минут на тренировку, рыгни, я увижу, что ты хочешь»
«Шо я могу сделать? Могу копня под зад дать, могу скипидара в задницу. Ничего не получается»
«Вы мне деньги - я вам задачу. Я рішу. 30 мільйонів? 30 багато, я за 20 рішу»
«Я знаю все. Кому дадут, когда дадут, сколько, кто получает, за шо... Инспекторы, делегаты... Корумпированые до шнурков, до носков!»
«Стоять! Твой номєр 16-ий. Ти виноват лишь тем, что хочется нам кушать. А ми кушать хорошо хотим, потому что мы судьи»
«Играй, давай, бл***, чуть-чуть, на***», - до Флорентина Матея
«Отработай 95 минут. Иди напейся и порыгай. Сколько хочешь»
«Ну иногда я беру бутылку с водой, разбалтываю ее и брызгаю футболисту в лицо»
«Нада шо-то с Кварцяным делать»
«Футболисты не хотят играть. Он хотят контракты подписывать»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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