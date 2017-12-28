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ЦИТАТНИК Віталія Кварцяного: «30 мільйонів - то багато, я за 20 рішу». ВІДЕО

ЦИТАТНИК Віталія Кварцяного: «30 мільйонів - то багато, я за 20 рішу». ВІДЕО
Волинський тренер, президент Федерації Футболу Волині Віталій Кварцяний відомий чи не на всю Україну через свій зухвалий характер та вміння сказати гостре слівце.

Його вислови розбирали на цитати, і ось що з цього вийшло.

Відео доступне на Youtube-каналі Футбол по Fun'y.

Цитати публікуються мовою оригіналу.

Увага - у тексті та на відео присутня ненормативна лексика!

«Засунул свою задницу в ворота... и ему закатили мяч» - про грубу помилку голкіпера Віталія Неділька, коли той пропустив м'яч між ногами.

«Так, пистолета нету, чтобы застрелиться... и виселицы никто не повесил»

«Куда ты пасуешь, бл***. Сюда иди, бл***. Я ж тебе показывал вчера, бл***»

«Не позорся. Женщины сидят, любовницы»

«Клопы, гниды, суч**»

«А вот 0, посмотрите. 0 отборов, 0 перехватов, обыгрышей - 0. Не получается созидание, садись на жопу и работай»

«Так у нас було з Женюхом. Женюх ти. Ти конюх, а не Женюх», - про Євгена Хачеріді

«Отработай 5 минут на тренировку, рыгни, я увижу, что ты хочешь»

«Шо я могу сделать? Могу копня под зад дать, могу скипидара в задницу. Ничего не получается»

«Вы мне деньги - я вам задачу. Я рішу. 30 мільйонів? 30 багато, я за 20 рішу»

«Я знаю все. Кому дадут, когда дадут, сколько, кто получает, за шо... Инспекторы, делегаты... Корумпированые до шнурков, до носков!»

«Стоять! Твой номєр 16-ий. Ти виноват лишь тем, что хочется нам кушать. А ми кушать хорошо хотим, потому что мы судьи»

«Играй, давай, бл***, чуть-чуть, на***», - до Флорентина Матея

«Отработай 95 минут. Иди напейся и порыгай. Сколько хочешь»

«Ну иногда я беру бутылку с водой, разбалтываю ее и брызгаю футболисту в лицо»

«Нада шо-то с Кварцяным делать»

«Футболисты не хотят играть. Он хотят контракты подписывать»

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Теги: Віталій Кварцяний, футбол, цитатник
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