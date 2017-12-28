ЦИТАТНИК Віталія Кварцяного: «30 мільйонів - то багато, я за 20 рішу». ВІДЕО

Віталій Кварцяний відомий чи не на всю Україну через свій зухвалий характер та вміння сказати гостре слівце.



Його вислови розбирали на цитати, і ось що з цього вийшло.



Відео доступне на Youtube-каналі



Цитати публікуються мовою оригіналу.



Увага - у тексті та на відео присутня ненормативна лексика!



«Засунул свою задницу в ворота... и ему закатили мяч» - про грубу помилку голкіпера Віталія Неділька, коли той пропустив м'яч між ногами.



«Так, пистолета нету, чтобы застрелиться... и виселицы никто не повесил»



«Куда ты пасуешь, бл***. Сюда иди, бл***. Я ж тебе показывал вчера, бл***»



«Не позорся. Женщины сидят, любовницы»



«Клопы, гниды, суч**»



«А вот 0, посмотрите. 0 отборов, 0 перехватов, обыгрышей - 0. Не получается созидание, садись на жопу и работай»



«Так у нас було з Женюхом. Женюх ти. Ти конюх, а не Женюх», - про Євгена Хачеріді



«Отработай 5 минут на тренировку, рыгни, я увижу, что ты хочешь»



«Шо я могу сделать? Могу копня под зад дать, могу скипидара в задницу. Ничего не получается»



«Вы мне деньги - я вам задачу. Я рішу. 30 мільйонів? 30 багато, я за 20 рішу»



«Я знаю все. Кому дадут, когда дадут, сколько, кто получает, за шо... Инспекторы, делегаты... Корумпированые до шнурков, до носков!»



«Стоять! Твой номєр 16-ий. Ти виноват лишь тем, что хочется нам кушать. А ми кушать хорошо хотим, потому что мы судьи»



«Играй, давай, бл***, чуть-чуть, на***», - до Флорентина Матея



«Отработай 95 минут. Иди напейся и порыгай. Сколько хочешь»



«Ну иногда я беру бутылку с водой, разбалтываю ее и брызгаю футболисту в лицо»



«Нада шо-то с Кварцяным делать»



«Футболисты не хотят играть. Он хотят контракты подписывать»



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський тренер, президент Федерації Футболу Волинівідомий чи не на всю Україну через свій зухвалий характер та вміння сказати гостре слівце.Його вислови розбирали на цитати, і ось що з цього вийшло.Відео доступне на Youtube-каналі Футбол по Fun'y Цитати публікуються мовою оригіналу.«Засунул свою задницу в ворота... и ему закатили мяч» - про грубу помилку голкіпера, коли той пропустив м'яч між ногами.«Так, пистолета нету, чтобы застрелиться... и виселицы никто не повесил»«Куда ты пасуешь, бл***. Сюда иди, бл***. Я ж тебе показывал вчера, бл***»«Не позорся. Женщины сидят, любовницы»«Клопы, гниды, суч**»«А вот 0, посмотрите. 0 отборов, 0 перехватов, обыгрышей - 0. Не получается созидание, садись на жопу и работай»«Так у нас було з Женюхом. Женюх ти. Ти конюх, а не Женюх», - про«Отработай 5 минут на тренировку, рыгни, я увижу, что ты хочешь»«Шо я могу сделать? Могу копня под зад дать, могу скипидара в задницу. Ничего не получается»«Вы мне деньги - я вам задачу. Я рішу. 30 мільйонів? 30 багато, я за 20 рішу»«Я знаю все. Кому дадут, когда дадут, сколько, кто получает, за шо... Инспекторы, делегаты... Корумпированые до шнурков, до носков!»«Стоять! Твой номєр 16-ий. Ти виноват лишь тем, что хочется нам кушать. А ми кушать хорошо хотим, потому что мы судьи»«Играй, давай, бл***, чуть-чуть, на***», - до«Отработай 95 минут. Иди напейся и порыгай. Сколько хочешь»«Ну иногда я беру бутылку с водой, разбалтываю ее и брызгаю футболисту в лицо»«Нада шо-то с Кварцяным делать»«Футболисты не хотят играть. Он хотят контракты подписывать»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію