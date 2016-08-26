На Волині відстрілюватимуть диких свиней





Про це стало відомо у понеділок, 18 червня, після засідань районної та обласної протиепізоотичних комісій, - пише



Нагадаємо, неподалік села Бережці Любомльського району знайшли декілька тушок свиней. Фахівці з'ясували, що причиною смерті стала африканська чума.



На комісіях затвердили низку карантинних заходів. Згідно рішень цих дорадчих органів, в урочищах «Вільшина» і «Заказник», що належать до Замлинського лісництва, встановили захисну зону радіусом три кілометри від місць, де знайшли мертвих тварин.



У захисній зоні бригади мисливців проводитимуть тотальний відстріл диких свиней. У них навіть не братимуть проб — трупи у спеціально визначених місцях в межах захисної зони або спалюватимуть у ямі на глибині щонайменше 2 метри, або ж закопуватимуть, попередньо провівши дезінфекцію цього місця.



Окрім того, утворили спостережну зону орієнтовним радіусом 10 кілометрів. У ній мисливці проводитимуть депопуляцію диких свиней.



Тут у впольованих тварин відбиратимуть проби, і якщо вірусу АЧС у них не виявиться, мисливці зможуть забрати туші собі; якщо ж проби дадуть позитивний результат — на трофеї теж чекає утилізація.



Карантин діятиме як мінімум 40 днів.



Під час засідання Рівненський сільський голова Володимир Крижук повідомив про те, що ще два трупи диких свиней виявлено неподалік села Миловань. На момент підготовки цього матеріалу на місці працювали ветеринари і відбирали проби.



За попередніми даними, підозри на те, що у загиблих тварин була АЧС, немає, але остаточний результати буде після детального дослідження проб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В урочищах «Вільшина» та «Заказник», що у Любомльському районі Волинської області відстрілюватимуть диких свиней через загрозу поширення африканської чуми.Про це стало відомо у понеділок, 18 червня, після засідань районної та обласної протиепізоотичних комісій, - пише Кордон Нагадаємо, неподалік села Бережці Любомльського району. Фахівці з'ясували, що причиною смерті стала африканська чума.На комісіях затвердили низку карантинних заходів. Згідно рішень цих дорадчих органів, в урочищах «Вільшина» і «Заказник», що належать до Замлинського лісництва, встановили захисну зону радіусом три кілометри від місць, де знайшли мертвих тварин.У захисній зоні бригади мисливців проводитимуть тотальний відстріл диких свиней. У них навіть не братимуть проб — трупи у спеціально визначених місцях в межах захисної зони або спалюватимуть у ямі на глибині щонайменше 2 метри, або ж закопуватимуть, попередньо провівши дезінфекцію цього місця.Окрім того, утворили спостережну зону орієнтовним радіусом 10 кілометрів. У ній мисливці проводитимуть депопуляцію диких свиней.Тут у впольованих тварин відбиратимуть проби, і якщо вірусу АЧС у них не виявиться, мисливці зможуть забрати туші собі; якщо ж проби дадуть позитивний результат — на трофеї теж чекає утилізація.Карантин діятиме як мінімум 40 днів.Під час засідання Рівненський сільський головаповідомив про те, що ще два трупи диких свиней виявлено неподалік села Миловань. На момент підготовки цього матеріалу на місці працювали ветеринари і відбирали проби.За попередніми даними, підозри на те, що у загиблих тварин була АЧС, немає, але остаточний результати буде після детального дослідження проб.

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