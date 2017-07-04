«У Луцьку я вперше почув, що переселенців постійно перевіряє СБУ», – голова Всеукраїнської асоціації переселенців
Сьогодні, 10:58
Голова Всеукраїнської асоціації переселенців Руслан Калінін приїхав до Луцька, аби побачити реалії проживання переселенців і почути про їхні проблеми.
Учора, 18 червня, він з-поміж іншого мав зустріч із сім’ями переселенців, які проживають у готелі "Світязь".
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Руслан Калінін розповів, що його вразили умови, в яких переселенці живуть у «Світязі».
«Це жахливо: обідрані стіни, відсутність меблів і елементарних зручностей. Деякі кімнати приблизно по 6 квадратів. Ці умови прийнятні, якщо жити там до тижня, а не 4 роки, як живуть ці люди. За словами переселенців, вони звертаються куди тільки можуть, але зворотнього зв’язку немає», - розповів Калінін.
Він додав, що у Луцьку вперше почув про те, що переселенців щомісяця перевіряє Служба безпеки України. «Раніше з таким не стикався. Буду піднімати це питання в Києві, коли повернусь», - сказав він.
Ще одна річ, яка неприємно вразила голову Всеукраїнської асоціації переселенців у Луцьку, – безробіття серед тих, хто приїхав у місто через війну на Сході. Руслан Калінін вважає, що одна з причин такого явища – відсутність мотивації у переселенців. «Я не кажу про всіх і не кажу, що ця проблема властива тільки для Луцька, але таке явище є», – резюмував Калінін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Учора, 18 червня, він з-поміж іншого мав зустріч із сім’ями переселенців, які проживають у готелі "Світязь".
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Руслан Калінін розповів, що його вразили умови, в яких переселенці живуть у «Світязі».
«Це жахливо: обідрані стіни, відсутність меблів і елементарних зручностей. Деякі кімнати приблизно по 6 квадратів. Ці умови прийнятні, якщо жити там до тижня, а не 4 роки, як живуть ці люди. За словами переселенців, вони звертаються куди тільки можуть, але зворотнього зв’язку немає», - розповів Калінін.
Він додав, що у Луцьку вперше почув про те, що переселенців щомісяця перевіряє Служба безпеки України. «Раніше з таким не стикався. Буду піднімати це питання в Києві, коли повернусь», - сказав він.
Ще одна річ, яка неприємно вразила голову Всеукраїнської асоціації переселенців у Луцьку, – безробіття серед тих, хто приїхав у місто через війну на Сході. Руслан Калінін вважає, що одна з причин такого явища – відсутність мотивації у переселенців. «Я не кажу про всіх і не кажу, що ця проблема властива тільки для Луцька, але таке явище є», – резюмував Калінін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині виявили посіви конопель. ФОТО
Сьогодні, 11:13
На Волині батько вбив сина
Сьогодні, 11:10
«У Луцьку я вперше почув, що переселенців постійно перевіряє СБУ», – голова Всеукраїнської асоціації переселенців
Сьогодні, 10:58
На Волині чоловік впав з мотоцикла та загинув
Сьогодні, 10:38
У Луцьку розшукують 21-річну дівчину
Сьогодні, 10:34