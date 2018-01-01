Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Сьогодні, 12:36
У будівельній компанії «Інвестор» після тривалого обговорення члени журі у складі Андрія Разумовського, Марини Занюк та Ірини Пасічник визначили дівчат та дітей, які стали фіналістами відбору.
Відтак, на сторінці БК у Facebook опублікували фото тих, хто невдовзі має шанс стати обличчям «Інвестора», - пише Перший.
Нагадаємо, компанія проводить конкурс, за результатами якого обере обличчя для участі у його рекламних кампаніях.
В «Інвесторі» просять всіх, хто впізнав себе чи свою малечу на фото, сконтактувати з ними, написавши листа на електронну адресу [email protected] до 22 червня 2018 року.
Тоді учасників повідомлять про місце проведення ІІ етапу конкурсу, під час якого проведуть професійну фотосесію та особисто познайомляться із кожним.
«Бажаємо успіхів дівчатам та діткам у наступних етапах конкурсу!» – зазначають у компанії.
ДІТИ
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Відтак, на сторінці БК у Facebook опублікували фото тих, хто невдовзі має шанс стати обличчям «Інвестора», - пише Перший.
Нагадаємо, компанія проводить конкурс, за результатами якого обере обличчя для участі у його рекламних кампаніях.
В «Інвесторі» просять всіх, хто впізнав себе чи свою малечу на фото, сконтактувати з ними, написавши листа на електронну адресу [email protected] до 22 червня 2018 року.
Тоді учасників повідомлять про місце проведення ІІ етапу конкурсу, під час якого проведуть професійну фотосесію та особисто познайомляться із кожним.
«Бажаємо успіхів дівчатам та діткам у наступних етапах конкурсу!» – зазначають у компанії.
ДІТИ
ДІВЧАТА
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