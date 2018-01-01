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Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*

Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
У будівельній компанії «Інвестор» після тривалого обговорення члени журі у складі Андрія Разумовського, Марини Занюк та Ірини Пасічник визначили дівчат та дітей, які стали фіналістами відбору.

Відтак, на сторінці БК у Facebook опублікували фото тих, хто невдовзі має шанс стати обличчям «Інвестора», - пише Перший.

Нагадаємо, компанія проводить конкурс, за результатами якого обере обличчя для участі у його рекламних кампаніях.

В «Інвесторі» просять всіх, хто впізнав себе чи свою малечу на фото, сконтактувати з ними, написавши листа на електронну адресу [email protected] до 22 червня 2018 року.

Тоді учасників повідомлять про місце проведення ІІ етапу конкурсу, під час якого проведуть професійну фотосесію та особисто познайомляться із кожним.

«Бажаємо успіхів дівчатам та діткам у наступних етапах конкурсу!» – зазначають у компанії.

ДІТИ

Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*


ДІВЧАТА

Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*
Повідомили, хто пройшов до наступного етапу конкурсу «Обличчя Інвестора»*

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Теги: Інвестор, Обличчя Інвестору, конкуррс
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