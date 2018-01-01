Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 червня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

Клуб

с. Шистів: вул. Садова 1-18



Іваничівський район



1. 9:30-17:00

с.Мишів вул.Садова1-24,8 березня 2, Колгоспна, 29-59,Зелена 18

2. 10:00-17:00

с.Заболотці вул.Шевченка,Колгоспна,Уткіна 28,

39:00-16:30 с Біличі;Грибовиця(вул.Шкільна82-101);Заболотці вул.Гагаріна,Хутір Луговий



Камінь-Каширський район



1.09:30 – 17:00

ПП Дмитрук Л.В. с.Залісся, вул.. Піщана, вул.. Партизанська.

2. КТП-120 Л-1, Л-3. 09:40 – 17:00 Медпункт, ССТ Сошично (магазин). с.Ставище, вул.. Центральна

3. КТП-165 Л-1 10:00 – 16:00 Скважина, Будинок культури, ССТ Полиці (магазин). с.Великий Обзир, вул.. Надрічна



Ківерцівський район



1. 08:3-16:30

КТП-20смт.Цумань

вул.Б.Хмельницького,буд.1-65, вул.Кузнецова, буд.1-32



Любомльський та Шацький райони



1 пл-0.4 ктп-184 9:00-17:00 с.Піща школа, церква с.Піща вул.Набережна

2 пл-10 л 26-02 від лр-205 до квн-34 9:00-17:00 Бази відпочинку с.Світязь с.Світязь, Омеляне, Підманево, Бази відпочинку

3 пл-0.4 ктп-255 9:00-18:00 Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор Митрофанович ФОП Пилиповець Ігор Купріянович с.Світязь вул.Жовтнева

4 пл-0.4 ктп-259 9:00-18:00 ДП "Волинський -експертно -технічний центр" с.Світязь вул.Миру Вересова



Любешівський район



1. 10:00-17:00

с. Невір вул.Садова



2.10:00-17:00

смт. Любешів вул. Незалежності (частково), вул. Островського



Маневицький район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-432 10:00-18:00 с. Галузія

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-253 11:00-18:00 Районний відділ освіти (школа). с. Чорниж



місто Нововолинськ



1 ПЛ-0,4 кВ Л-7, Л-8 ТП-19 09:00-17:00 Магазини: Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Фреш, Rincoo, Гламур, Дебют, Дім декору, комп’ютерний всесвіт, Контакт, мегабайт, Шарм; аптека Вестфарм №2, аптека Сальве, Приватбанк №9, хлібний кіоск м.Нововолинськ

вул.Св.Володимира, 2-8

п-т Дружби, 10

вул.Винниченка, 2,6



Ратнівський район



1 ЗТП-309 10:00-16:00 с.Датинь частково



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 с.Уляники, в.Сибірська

2. 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю) с.Іванівка (повністю)

3. 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.

с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.

с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.

с.Крижівка

с.Луків

с.Незвір

4. 9:00-17:00 с.Ворончин ФАП с.Ворончин вул.Шкільна

5 ПЛ-0,4 від ЗТП-364 9:00-17:00 м.Рожище школа №4, котельня школи, адмінприміщення. м.Рожище вул.Кондратюка,20



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Мокре







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00Клубс. Шистів: вул. Садова 1-181. 9:30-17:00с.Мишів вул.Садова1-24,8 березня 2, Колгоспна, 29-59,Зелена 182. 10:00-17:00с.Заболотці вул.Шевченка,Колгоспна,Уткіна 28,39:00-16:30 с Біличі;Грибовиця(вул.Шкільна82-101);Заболотці вул.Гагаріна,Хутір Луговий1.09:30 – 17:00ПП Дмитрук Л.В. с.Залісся, вул.. Піщана, вул.. Партизанська.2. КТП-120 Л-1, Л-3. 09:40 – 17:00 Медпункт, ССТ Сошично (магазин). с.Ставище, вул.. Центральна3. КТП-165 Л-1 10:00 – 16:00 Скважина, Будинок культури, ССТ Полиці (магазин). с.Великий Обзир, вул.. Надрічна1. 08:3-16:30КТП-20смт.Цуманьвул.Б.Хмельницького,буд.1-65, вул.Кузнецова, буд.1-321 пл-0.4 ктп-184 9:00-17:00 с.Піща школа, церква с.Піща вул.Набережна2 пл-10 л 26-02 від лр-205 до квн-34 9:00-17:00 Бази відпочинку с.Світязь с.Світязь, Омеляне, Підманево, Бази відпочинку3 пл-0.4 ктп-255 9:00-18:00 Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор Митрофанович ФОП Пилиповець Ігор Купріянович с.Світязь вул.Жовтнева4 пл-0.4 ктп-259 9:00-18:00 ДП "Волинський -експертно -технічний центр" с.Світязь вул.Миру Вересова1. 10:00-17:00с. Невір вул.Садова2.10:00-17:00смт. Любешів вул. Незалежності (частково), вул. Островського1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-432 10:00-18:00 с. Галузія2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-253 11:00-18:00 Районний відділ освіти (школа). с. Чорниж1 ПЛ-0,4 кВ Л-7, Л-8 ТП-19 09:00-17:00 Магазини: Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Фреш, Rincoo, Гламур, Дебют, Дім декору, комп’ютерний всесвіт, Контакт, мегабайт, Шарм; аптека Вестфарм №2, аптека Сальве, Приватбанк №9, хлібний кіоск м.Нововолинськвул.Св.Володимира, 2-8п-т Дружби, 10вул.Винниченка, 2,61 ЗТП-309 10:00-16:00 с.Датинь частково1. 9:00-17:00 с.Уляники, в.Сибірська2. 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю) с.Іванівка (повністю)3. 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.с.Крижівкас.Луківс.Незвір4. 9:00-17:00 с.Ворончин ФАП с.Ворончин вул.Шкільна5 ПЛ-0,4 від ЗТП-364 9:00-17:00 м.Рожище школа №4, котельня школи, адмінприміщення. м.Рожище вул.Кондратюка,201. 10:00-17:00с.Мокре

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