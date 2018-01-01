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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 червня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 червня
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Володимир-Волинський район

1. 09:00 – 17:00
Клуб
с. Шистів: вул. Садова 1-18

Іваничівський район

1. 9:30-17:00
с.Мишів вул.Садова1-24,8 березня 2, Колгоспна, 29-59,Зелена 18
2. 10:00-17:00
с.Заболотці вул.Шевченка,Колгоспна,Уткіна 28,
39:00-16:30 с Біличі;Грибовиця(вул.Шкільна82-101);Заболотці вул.Гагаріна,Хутір Луговий

Камінь-Каширський район

1.09:30 – 17:00
ПП Дмитрук Л.В. с.Залісся, вул.. Піщана, вул.. Партизанська.
2. КТП-120 Л-1, Л-3. 09:40 – 17:00 Медпункт, ССТ Сошично (магазин). с.Ставище, вул.. Центральна
3. КТП-165 Л-1 10:00 – 16:00 Скважина, Будинок культури, ССТ Полиці (магазин). с.Великий Обзир, вул.. Надрічна

Ківерцівський район

1. 08:3-16:30
КТП-20смт.Цумань
вул.Б.Хмельницького,буд.1-65, вул.Кузнецова, буд.1-32

Любомльський та Шацький райони

1 пл-0.4 ктп-184 9:00-17:00 с.Піща школа, церква с.Піща вул.Набережна
2 пл-10 л 26-02 від лр-205 до квн-34 9:00-17:00 Бази відпочинку с.Світязь с.Світязь, Омеляне, Підманево, Бази відпочинку
3 пл-0.4 ктп-255 9:00-18:00 Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор Митрофанович ФОП Пилиповець Ігор Купріянович с.Світязь вул.Жовтнева
4 пл-0.4 ктп-259 9:00-18:00 ДП "Волинський -експертно -технічний центр" с.Світязь вул.Миру Вересова

Любешівський район

1. 10:00-17:00
с. Невір вул.Садова

2.10:00-17:00
смт. Любешів вул. Незалежності (частково), вул. Островського

Маневицький район

1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-432 10:00-18:00 с. Галузія
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-253 11:00-18:00 Районний відділ освіти (школа). с. Чорниж

місто Нововолинськ

1 ПЛ-0,4 кВ Л-7, Л-8 ТП-19 09:00-17:00 Магазини: Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Фреш, Rincoo, Гламур, Дебют, Дім декору, комп’ютерний всесвіт, Контакт, мегабайт, Шарм; аптека Вестфарм №2, аптека Сальве, Приватбанк №9, хлібний кіоск м.Нововолинськ
вул.Св.Володимира, 2-8
п-т Дружби, 10
вул.Винниченка, 2,6

Ратнівський район

1 ЗТП-309 10:00-16:00 с.Датинь частково

Рожищенський район

1. 9:00-17:00 с.Уляники, в.Сибірська
2. 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю) с.Іванівка (повністю)
3. 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.
с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.
с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.
с.Крижівка
с.Луків
с.Незвір
4. 9:00-17:00 с.Ворончин ФАП с.Ворончин вул.Шкільна
5 ПЛ-0,4 від ЗТП-364 9:00-17:00 м.Рожище школа №4, котельня школи, адмінприміщення. м.Рожище вул.Кондратюка,20

Старовижівський район

1. 10:00-17:00
с.Мокре



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Теги: світло, відключення, Волинь
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