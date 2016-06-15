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«То їм те не так, то їм се не так», - Недопад про перевізників

«То їм те не так, то їм се не так», - Недопад про перевізників
Заступник міського голови Луцька Григорій Недопад повідомив, що перевізникам будуть ставити умови щодо підвищення якості надання послуг.

Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.

«Останнім часом почастішали скарги від мешканців міста. Учора ми збирали перевізників. Вони кричать, що то їм те не так, то їм се не так. Ми будемо ставити їм деякі умови про підвищення якості послуг», - сказав Григорій Недопад.

За його словами, «треба завжди бути людиною і не можна висаджувати дітей посеред дороги».

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Теги: перевізники, Григорій Недопад, виконком
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Коментарі 1
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недопад правий
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