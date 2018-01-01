Перенесли «Ніч у Луцькому замку»





Про це пише



Таке рішення луцька влада пояснила тим, що очікують на День міста більше людей у місті. День Луцька святкують в останню неділю серпня.



«Вирішили провести такий експеримент. Адже у серпні в Луцьку більше дітей, студентів, молоді. У липні чимало людей роз'їжджаються у відпустки», - зазначив радник луцького мера Ігор Поліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фестиваль «Ніч у Луцькому замку» переносять на День міста Луцька. Досі повідомляли, що свято має відбутися з 30 червня на 1 липня.Про це пише Конкурент Таке рішення луцька влада пояснила тим, що очікують на День міста більше людей у місті. День Луцька святкують в останню неділю серпня.«Вирішили провести такий експеримент. Адже у серпні в Луцьку більше дітей, студентів, молоді. У липні чимало людей роз'їжджаються у відпустки», - зазначив радник луцького мера

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