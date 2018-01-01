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Екс-очільника управління юстиції Волині поновили на посаді

Екс-очільника управління юстиції Волині поновили на посаді
Екс-начальника територіального управління юстиції у Волинській області Валентина Кухарика, якого звільнили 26 лютого 2018 року, поновили на посаді.

Про це йшлося у четвер, 21 червня, під час засідання у Волинському окружному адміністративному суді.

Валентин Кухарик під час судового засідання стверджував, що не писав заяву на звільнення і не мав такого бажання.

«26 лютого з незрозумілих мені причин, без мого волевиявлення мене звільнили з посади. Я жодної заяви не писав, бажання звільнятися не мав. Я понад 18 років працюю у цій галузі і знаю, як пишуться заяви на звільнення і які там мають бути реквізити», - заявив Валентин Кухарик.

Натомість представники Міністерства юстиції України та територіального управління юстиції у Волинській області говорили про інше, мовляв, процедуру провели належним чином, він заяву на звільнення не відкликав та не звертався до правоохоронців щодо тиску.

У підсумку, суд вирішив визнати протиправним наказ Міністерства юстиції про звільнення Валентина Кухарика та поновити його на посаді, а також відшкодувати кошти за вимушений прогул – 154 тисячі гривень.

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Теги: Кухарик, суд, Луцьк, Волинь, звільнення, поновлення
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