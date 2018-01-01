Екс-очільника управління юстиції Волині поновили на посаді

Екс-начальника територіального управління юстиції у Волинській області, якого звільнили 26 лютого 2018 року, поновили на посаді.Про це йшлося у четвер, 21 червня, під час засідання у Волинському окружному адміністративному суді.Валентин Кухарик під час судового засідання стверджував, що«26 лютого з незрозумілих мені причин, без мого волевиявлення мене звільнили з посади. Я жодної заяви не писав, бажання звільнятися не мав. Я понад 18 років працюю у цій галузі і знаю, як пишуться заяви на звільнення і які там мають бути реквізити», - заявив Валентин Кухарик.Натомість представники Міністерства юстиції України та територіального управління юстиції у Волинській області говорили про інше, мовляв, процедуру провели належним чином, він заяву на звільнення не відкликав та не звертався до правоохоронців щодо тиску.У підсумку, суд вирішив визнати протиправним наказ Міністерства юстиції про звільнення Валентина Кухарика та поновити його на посаді, а також відшкодувати кошти за вимушений прогул – 154 тисячі гривень.