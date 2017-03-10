Нам нав'язують право на блуд, збочення та педофілію, - волинський священик





Про це пише інтернет-видання



Нагадаємо, у квітні президент Петро Порошенко підписав закон, який встановлює вік сексуальної згоди на рівні 16-ти років.



«Переконаний, що нас в черговий раз намагаються грубо ввести в оману. І під приводом «турботи» і якогось там «приватного права» узаконити на законодавчому рівні чергову аморальну норму. Норму, яка ніколи не була, і дасть Бог не буде, притаманна побожному українському народу», - зазначає архимандрит.



«Подібну ініціативу не слід випускати з контексту так званої боротьби за певні гендерні права. Якщо сказати просто: нам нав'язуть право на блуд, усілякі збочення і мерзоту, педофілію», - додає він.



«Відтак, тут не слід багато мудрувати, а слід біле називати білим, чорне - чорним. Про содомські гріхи і усілякі відхилення Святе Письмо чітко, викривально говорило і в часи Старого Завіту і в Новозавітні, тобто наші часи. Церква не може підтримувати гріх, в якій би обгортці він не подавався», - зауважує священнослужитель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський архимандрит Константин (Марченко) заявив, що він не підтримує закон, який передбачає секс з неповнолітніми.Про це пише інтернет-видання LifeV24 Нагадаємо, у квітні президентпідписав закон, який встановлює вік сексуальної згоди на рівні 16-ти років.«Переконаний, що нас в черговий раз намагаються грубо ввести в оману. І під приводом «турботи» і якогось там «приватного права» узаконити на законодавчому рівні чергову аморальну норму. Норму, яка ніколи не була, і дасть Бог не буде, притаманна побожному українському народу», - зазначає архимандрит.«Подібну ініціативу не слід випускати з контексту так званої боротьби за певні гендерні права. Якщо сказати просто: нам нав'язуть право на блуд, усілякі збочення і мерзоту, педофілію», - додає він.«Відтак, тут не слід багато мудрувати, а слід біле називати білим, чорне - чорним. Про содомські гріхи і усілякі відхилення Святе Письмо чітко, викривально говорило і в часи Старого Завіту і в Новозавітні, тобто наші часи. Церква не може підтримувати гріх, в якій би обгортці він не подавався», - зауважує священнослужитель.

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