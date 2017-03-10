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Нам нав'язують право на блуд, збочення та педофілію, - волинський священик

Нам нав'язують право на блуд, збочення та педофілію, - волинський священик
Волинський архимандрит Константин (Марченко) заявив, що він не підтримує закон, який передбачає секс з неповнолітніми.

Про це пише інтернет-видання LifeV24.

Нагадаємо, у квітні президент Петро Порошенко підписав закон, який встановлює вік сексуальної згоди на рівні 16-ти років.

«Переконаний, що нас в черговий раз намагаються грубо ввести в оману. І під приводом «турботи» і якогось там «приватного права» узаконити на законодавчому рівні чергову аморальну норму. Норму, яка ніколи не була, і дасть Бог не буде, притаманна побожному українському народу», - зазначає архимандрит.

«Подібну ініціативу не слід випускати з контексту так званої боротьби за певні гендерні права. Якщо сказати просто: нам нав'язуть право на блуд, усілякі збочення і мерзоту, педофілію», - додає він.

«Відтак, тут не слід багато мудрувати, а слід біле називати білим, чорне - чорним. Про содомські гріхи і усілякі відхилення Святе Письмо чітко, викривально говорило і в часи Старого Завіту і в Новозавітні, тобто наші часи. Церква не може підтримувати гріх, в якій би обгортці він не подавався», - зауважує священнослужитель.

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Теги: Константин Марченко, священик, Волинь, закон, секс
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Коментарі 1
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Ну так давайте інквізицію повернем. Одні емоції у повідомленні, автор навіть не пробує обґрунтувати свою думку... Просто - анафема і все тут...
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