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У селі на Волині люди самотужки роблять дитячий майданчик. ФОТО

У селі на Волині люди самотужки роблять дитячий майданчик. ФОТО
У селі Масловець Любомльського району місцеві жителі самотужки облаштовують дитячий майданчик.

Про це повідомли на сторінці Головненської громади у facebook.

Наразі мешканці спільними зусиллями проводяться роботи по облаштуванню земельної ділянки під дитячий майданчик та місце для проведення різного роду культурно-масових заходів.

"Щиро дякуємо всім небайдужим громадянам, які активно включились в цей процес та запрошуємо бажаючих і далі долучатись до гарної справи", - йдеться у дописі.
У селі на Волині люди самотужки роблять дитячий майданчик. ФОТО
У селі на Волині люди самотужки роблять дитячий майданчик. ФОТО
У селі на Волині люди самотужки роблять дитячий майданчик. ФОТО
У селі на Волині люди самотужки роблять дитячий майданчик. ФОТО

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Теги: дитмайданчик, волиняни
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