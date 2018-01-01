У селі на Волині люди самотужки роблять дитячий майданчик. ФОТО





Про це повідомли на сторінці Головненської громади у



Наразі мешканці спільними зусиллями проводяться роботи по облаштуванню земельної ділянки під дитячий майданчик та місце для проведення різного роду культурно-масових заходів.



"Щиро дякуємо всім небайдужим громадянам, які активно включились в цей процес та запрошуємо бажаючих і далі долучатись до гарної справи", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Масловець Любомльського району місцеві жителі самотужки облаштовують дитячий майданчик.Про це повідомли на сторінці Головненської громади у facebook Наразі мешканці спільними зусиллями проводяться роботи по облаштуванню земельної ділянки під дитячий майданчик та місце для проведення різного роду культурно-масових заходів."Щиро дякуємо всім небайдужим громадянам, які активно включились в цей процес та запрошуємо бажаючих і далі долучатись до гарної справи", - йдеться у дописі.

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