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На Волині не вистачає водіїв «швидких»

На Волині не вистачає водіїв «швидких»
У Луцьку та на Волині - дефіцит водіїв карет швидкої допомоги.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Гострою проблемою комунального закладу є нестача водіїв спеціалізованого санітарного транспорту. Наявна кількість водіїв у двох Луцьких міських відділеннях забезпечує цілодобову роботу лише 10 бригад ЕМД замість 12 необхідних.

Загалом у Луцьких міських відділеннях наявні 20 вакантних посад водіїв, у Нововолинському відділенні – 4, у Ковельському – 1.75, у Володимир-Волинському – 2, Ківерцівському– 1, Любомльському – 1.

Усіх, хто виявить бажання працювати водієм на «швидкій» і допомагати рятувати життя волинянам медики запрошують на роботу у КЗ «ВОЦЕМДМК» за адресою: м. Луцьк, вул. Привокзальна, 13.

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Теги: швидка, водій, дефіцит, нестача, робота, Луцьк, Волинь
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Коментарі 3
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А яка заробітна плата??
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Не вистачає водіїв?А яку зарплату отримують водії на сьогоднішній день у ВОЦЕМДМК?
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Зарплата минимальная насчитывается,на руки и того меньше!!!Удачи всем!
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