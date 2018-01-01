На Волині не вистачає водіїв «швидких»





Про це повідомили на



Гострою проблемою комунального закладу є нестача водіїв спеціалізованого санітарного транспорту. Наявна кількість водіїв у двох Луцьких міських відділеннях забезпечує цілодобову роботу лише 10 бригад ЕМД замість 12 необхідних.



Загалом у Луцьких міських відділеннях наявні 20 вакантних посад водіїв, у Нововолинському відділенні – 4, у Ковельському – 1.75, у Володимир-Волинському – 2, Ківерцівському– 1, Любомльському – 1.



Усіх, хто виявить бажання працювати водієм на «швидкій» і допомагати рятувати життя волинянам медики запрошують на роботу у КЗ «ВОЦЕМДМК» за адресою: м. Луцьк, вул. Привокзальна, 13.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку та на Волині - дефіцит водіїв карет швидкої допомоги.Про це повідомили на Facebook-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Гострою проблемою комунального закладу є нестача водіїв спеціалізованого санітарного транспорту. Наявна кількість водіїв у двох Луцьких міських відділеннях забезпечує цілодобову роботу лише 10 бригад ЕМД замість 12 необхідних.Загалом у Луцьких міських відділеннях наявні 20 вакантних посад водіїв, у Нововолинському відділенні – 4, у Ковельському – 1.75, у Володимир-Волинському – 2, Ківерцівському– 1, Любомльському – 1.Усіх, хто виявить бажання працювати водієм на «швидкій» і допомагати рятувати життя волинянам медики запрошують на роботу у КЗ «ВОЦЕМДМК» за адресою: м. Луцьк, вул. Привокзальна, 13.

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