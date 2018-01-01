Кривава заграва: вид із колишньої Луцької тюрми

У Луцьку в ніч на 23 червня 1941 року сталася кривава трагедія – без суду і слідства розстріляли 3 тисячі в’язнів тюрми.Про це у соціальній мережі Facebook написав депутат Луцької міськрадиДанильчук нагадав: «Наступає ніч річниці страшного злочину - розстрілу понад 3 тис. в’язнів Луцької тюрми 23 червня 1941 року».Він опублікував світлину із краєвидом, який відкривається із подвір’я Луцької тюрми, де 77 років тому сталася кривава трагедія.«Вид на заграву з подвір’я колишньої в’язниці, де відбувались розстріли та були закопані рештки жертв сталінізму», - йдеться в дописі.