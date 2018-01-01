Кривава заграва: вид із колишньої Луцької тюрми
Сьогодні, 22:51
У Луцьку в ніч на 23 червня 1941 року сталася кривава трагедія – без суду і слідства розстріляли 3 тисячі в’язнів тюрми.
Про це у соціальній мережі Facebook написав депутат Луцької міськради Павло Данильчук.
Данильчук нагадав: «Наступає ніч річниці страшного злочину - розстрілу понад 3 тис. в’язнів Луцької тюрми 23 червня 1941 року».
Він опублікував світлину із краєвидом, який відкривається із подвір’я Луцької тюрми, де 77 років тому сталася кривава трагедія.
«Вид на заграву з подвір’я колишньої в’язниці, де відбувались розстріли та були закопані рештки жертв сталінізму», - йдеться в дописі.
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Про це у соціальній мережі Facebook написав депутат Луцької міськради Павло Данильчук.
Данильчук нагадав: «Наступає ніч річниці страшного злочину - розстрілу понад 3 тис. в’язнів Луцької тюрми 23 червня 1941 року».
Він опублікував світлину із краєвидом, який відкривається із подвір’я Луцької тюрми, де 77 років тому сталася кривава трагедія.
«Вид на заграву з подвір’я колишньої в’язниці, де відбувались розстріли та були закопані рештки жертв сталінізму», - йдеться в дописі.
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