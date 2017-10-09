Через сніг у Карпатах евакуюють людей





Про це в суботу, 23 червня, повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, - пише



За його словами, біля гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу кілька сантиметрів завтовшки.



"У цій місцевості виявився дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей. На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району", - повідомив він.



За словами Москаля, станом на 8 годину ранку температура повітря на високогір'ї Карпат становить близько 1 градуса тепла.



Нагадаємо, вранці 23 червня високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Карпатах через сніг і різке зниження температури евакуюють дитячий табір.Про це в суботу, 23 червня, повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації, - пише Корреспондент За його словами, біля гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу кілька сантиметрів завтовшки."У цій місцевості виявився дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей. На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району", - повідомив він.За словами Москаля, станом на 8 годину ранку температура повітря на високогір'ї Карпат становить близько 1 градуса тепла.Нагадаємо, вранці 23 червня високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.

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