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Через сніг у Карпатах евакуюють людей

Через сніг у Карпатах евакуюють людей
У Карпатах через сніг і різке зниження температури евакуюють дитячий табір.

Про це в суботу, 23 червня, повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, - пише Корреспондент.

За його словами, біля гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу кілька сантиметрів завтовшки.

"У цій місцевості виявився дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей. На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району", - повідомив він.

За словами Москаля, станом на 8 годину ранку температура повітря на високогір'ї Карпат становить близько 1 градуса тепла.

Нагадаємо, вранці 23 червня високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.

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Теги: сніг, Карпати, евакуація
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