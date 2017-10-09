Через сніг у Карпатах евакуюють людей
Сьогодні, 12:05
У Карпатах через сніг і різке зниження температури евакуюють дитячий табір.
Про це в суботу, 23 червня, повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, - пише Корреспондент.
За його словами, біля гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу кілька сантиметрів завтовшки.
"У цій місцевості виявився дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей. На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району", - повідомив він.
За словами Москаля, станом на 8 годину ранку температура повітря на високогір'ї Карпат становить близько 1 градуса тепла.
Нагадаємо, вранці 23 червня високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.
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Про це в суботу, 23 червня, повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, - пише Корреспондент.
За його словами, біля гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу кілька сантиметрів завтовшки.
"У цій місцевості виявився дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей. На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району", - повідомив він.
За словами Москаля, станом на 8 годину ранку температура повітря на високогір'ї Карпат становить близько 1 градуса тепла.
Нагадаємо, вранці 23 червня високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.
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