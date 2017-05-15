На Одещині психічно хворий чоловік кинув гранату у поліцейських
Сьогодні, 13:30
У селі Кірісове на Одещині 35-річний чоловік із розладами психіки кинув гранату у поліцейських, які прибули на виклик до його будинку.
За даними співрозмовника, мати чоловіка викликала додому швидку допомогу через психічний розлад сина, - пише ТСН.
Під час надання медичної допомоги один з фельдшерів помітив у чоловіка предмет, схожий на обріз мисливської рушниці. Медики вийшли з будинку та викликали на місце поліцейських.
Коли правоохоронці прибули на місце, чоловік кинув в їхній бік шумову гранату, яка вибухнула.
Під час оточення будинку силовиками, чоловік вистрілив у правоохоронців, внаслідок чого один з них отримав вогнепальне поранення руки. Наразі постраждалому надається медична допомога.
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За даними співрозмовника, мати чоловіка викликала додому швидку допомогу через психічний розлад сина, - пише ТСН.
Під час надання медичної допомоги один з фельдшерів помітив у чоловіка предмет, схожий на обріз мисливської рушниці. Медики вийшли з будинку та викликали на місце поліцейських.
Коли правоохоронці прибули на місце, чоловік кинув в їхній бік шумову гранату, яка вибухнула.
Під час оточення будинку силовиками, чоловік вистрілив у правоохоронців, внаслідок чого один з них отримав вогнепальне поранення руки. Наразі постраждалому надається медична допомога.
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