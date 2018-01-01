Бал випускників у Ковелі. ФОТО
Сьогодні, 00:14
У Ковелі на площі Героїв Майдану відбулося свято, головними героями якого є випускники 2018 року.
Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Урочиста лінійка на площі Героїв Майдану зібрала 319 вчорашніх одинадцятикласників. Для них звучали найтепліші слова, мудрі батьківські настанови та вчительські поради.
На початку урочистостей випускники поклали квіти до Вічного вогню, стели пам’яті на честь наших земляків – загиблих учасників АТО, меморіальної стели «Хрест пам’яті жертв більшовицького терору», пам’ятників Тарасу Шевченку та Лесі Українці.
Міський голова Олег Кіндер звернувся до випускників: «Щиро бажаю вам знайти свою життєву стежину, а головне - стати гідними громадянами нашої держави. Навчайтесь, здобувайте подальшу освіту в вузах і коледжах і повертайтесь у рідне місто. Аби з вашою допомогою Ковель розвивався та розквітав».
Кіндер разом із начальником управління освіти Віктором Бичковським вручили медалі найкращим учням. Цього року 46 відмінників навчання отримали свої заслужені нагороди – 38 золотих та 8 срібних медалей.
Слово від батьків було надано Марії Бойчук. Від імені педагогів випускників привітала Тетяна Бірук, класний керівник 11 класу ЗОШ №12.
Юних ковельчан також поздоровив благочинний Ковельського міського деканату УПЦ КП протоієрей Анатолій Александрук.
Одинадцятикласники дякували своїм наставникам за проведені за шкільною партою роки. З щирими усмішками та неприхованими сльозами на очах вони прощалися зі своїми вчителями, однокласниками.
Свято продовжилось випускним балом. А вранці – традиційна зустріч сходу сонця та першого дня самостійного життя.
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Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Урочиста лінійка на площі Героїв Майдану зібрала 319 вчорашніх одинадцятикласників. Для них звучали найтепліші слова, мудрі батьківські настанови та вчительські поради.
На початку урочистостей випускники поклали квіти до Вічного вогню, стели пам’яті на честь наших земляків – загиблих учасників АТО, меморіальної стели «Хрест пам’яті жертв більшовицького терору», пам’ятників Тарасу Шевченку та Лесі Українці.
Міський голова Олег Кіндер звернувся до випускників: «Щиро бажаю вам знайти свою життєву стежину, а головне - стати гідними громадянами нашої держави. Навчайтесь, здобувайте подальшу освіту в вузах і коледжах і повертайтесь у рідне місто. Аби з вашою допомогою Ковель розвивався та розквітав».
Кіндер разом із начальником управління освіти Віктором Бичковським вручили медалі найкращим учням. Цього року 46 відмінників навчання отримали свої заслужені нагороди – 38 золотих та 8 срібних медалей.
Слово від батьків було надано Марії Бойчук. Від імені педагогів випускників привітала Тетяна Бірук, класний керівник 11 класу ЗОШ №12.
Юних ковельчан також поздоровив благочинний Ковельського міського деканату УПЦ КП протоієрей Анатолій Александрук.
Одинадцятикласники дякували своїм наставникам за проведені за шкільною партою роки. З щирими усмішками та неприхованими сльозами на очах вони прощалися зі своїми вчителями, однокласниками.
Свято продовжилось випускним балом. А вранці – традиційна зустріч сходу сонця та першого дня самостійного життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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