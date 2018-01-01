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У Луцьку таксист повернув іноземцям забутий ноутбук

У Луцьку таксист повернув іноземцям забутий ноутбук
У Луцьку таксист повернув іноземним туристам ноутбук, який ті забули у машині під час поїздки.

Про це у спільноті Теревені про Луцьк написала Маргарита Лихачова.

Жінка розповіла, що у неї винаймає житло родина з Аргенини, яка приїхала на Волинь шукати предків. Тож після важкої дороги вони взяли таксі з вокзалу, а за кілька годин згадали, що забули
в машині комп'ютер.

"Вартує не сам комп, а той матеріал, який він збирав про свого дідуся. Ці люди і я дуже вдячні цьому таксистові, який на вечір сам привіз до дому іхню згубу. Дякую тобі хлопче за твою порядність, повір ці люди будуть довго згадувати тебе з вдячністю. На жаль, я не застала цього хлопця, маю тільки фото його авто. ХИТ таксі", написала жінка та виклал фото автівки чесного таксиста.

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Теги: таксі, добрий вчинок
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