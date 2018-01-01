У Луцьку таксист повернув іноземцям забутий ноутбук





Про це у спільнотіМаргарита Лихачова.



Жінка розповіла, що у неї винаймає житло родина з Аргенини, яка приїхала на Волинь шукати предків. Тож після важкої дороги вони взяли таксі з вокзалу, а за кілька годин згадали, що забули

в машині комп'ютер.



"Вартує не сам комп, а той матеріал, який він збирав про свого дідуся. Ці люди і я дуже вдячні цьому таксистові, який на вечір сам привіз до дому іхню згубу. Дякую тобі хлопче за твою порядність, повір ці люди будуть довго згадувати тебе з вдячністю. На жаль, я не застала цього хлопця, маю тільки фото його авто. ХИТ таксі", написала жінка та виклал фото автівки чесного таксиста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку таксист повернув іноземним туристам ноутбук, який ті забули у машині під час поїздки.Про це у спільноті Теревені про Луцьк написалаЖінка розповіла, що у неї винаймає житло родина з Аргенини, яка приїхала на Волинь шукати предків. Тож після важкої дороги вони взяли таксі з вокзалу, а за кілька годин згадали, що забулив машині комп'ютер."Вартує не сам комп, а той матеріал, який він збирав про свого дідуся. Ці люди і я дуже вдячні цьому таксистові, який на вечір сам привіз до дому іхню згубу. Дякую тобі хлопче за твою порядність, повір ці люди будуть довго згадувати тебе з вдячністю. На жаль, я не застала цього хлопця, маю тільки фото його авто. ХИТ таксі", написала жінка та виклал фото автівки чесного таксиста.

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