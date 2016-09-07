У Яремчі юнак вчинив спробу самогубства, стрибнувши з мосту
Сьогодні, 10:08
У місті Яремче, що в Івано-Франківській області, чоловік стрибнув із залізничного моста в річку.
Про це повідомляє УНН з посиланням на довідку Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
"24 червня 2018 року о 21:52 м. Яремче, від працівників поліції поступило повідомлення, що поблизу базару чоловік намагається здійснити спробу суїциду стрибком із залізничного моста", – йдеться в повідомленні.
На місці події працівники поліції намагалися вмовити місцевого жителя 1990 року народження не стрибати, але він не йшов на контакт. Чоловік стрибнув з мосту в річку.
"Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою медичних ношей транспортували потерпілого до карети швидкої медичної допомоги", – зазначили в Управлінні.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на довідку Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
"24 червня 2018 року о 21:52 м. Яремче, від працівників поліції поступило повідомлення, що поблизу базару чоловік намагається здійснити спробу суїциду стрибком із залізничного моста", – йдеться в повідомленні.
На місці події працівники поліції намагалися вмовити місцевого жителя 1990 року народження не стрибати, але він не йшов на контакт. Чоловік стрибнув з мосту в річку.
"Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою медичних ношей транспортували потерпілого до карети швидкої медичної допомоги", – зазначили в Управлінні.
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