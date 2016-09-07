У Яремчі юнак вчинив спробу самогубства, стрибнувши з мосту





Про це повідомляє



"24 червня 2018 року о 21:52 м. Яремче, від працівників поліції поступило повідомлення, що поблизу базару чоловік намагається здійснити спробу суїциду стрибком із залізничного моста", – йдеться в повідомленні.



На місці події працівники поліції намагалися вмовити місцевого жителя 1990 року народження не стрибати, але він не йшов на контакт. Чоловік стрибнув з мосту в річку.



"Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою медичних ношей транспортували потерпілого до карети швидкої медичної допомоги", – зазначили в Управлінні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Яремче, що в Івано-Франківській області, чоловік стрибнув із залізничного моста в річку.Про це повідомляє УНН з посиланням на довідку Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА."24 червня 2018 року о 21:52 м. Яремче, від працівників поліції поступило повідомлення, що поблизу базару чоловік намагається здійснити спробу суїциду стрибком із залізничного моста", – йдеться в повідомленні.На місці події працівники поліції намагалися вмовити місцевого жителя 1990 року народження не стрибати, але він не йшов на контакт. Чоловік стрибнув з мосту в річку."Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою медичних ношей транспортували потерпілого до карети швидкої медичної допомоги", – зазначили в Управлінні.

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