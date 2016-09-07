вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Яремчі юнак вчинив спробу самогубства, стрибнувши з мосту

У Яремчі юнак вчинив спробу самогубства, стрибнувши з мосту
У місті Яремче, що в Івано-Франківській області, чоловік стрибнув із залізничного моста в річку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на довідку Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"24 червня 2018 року о 21:52 м. Яремче, від працівників поліції поступило повідомлення, що поблизу базару чоловік намагається здійснити спробу суїциду стрибком із залізничного моста", – йдеться в повідомленні.

На місці події працівники поліції намагалися вмовити місцевого жителя 1990 року народження не стрибати, але він не йшов на контакт. Чоловік стрибнув з мосту в річку.

"Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою медичних ношей транспортували потерпілого до карети швидкої медичної допомоги", – зазначили в Управлінні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: міст, стрибок, Яремче
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спілкувалися через перекладач, - луцький таксист, який повернув іноземцям забутий ноутбук
Сьогодні, 10:25
Луцьк, Ковель та Дубно часів Другої світової війни. ФОТО
Сьогодні, 10:16
У Яремчі юнак вчинив спробу самогубства, стрибнувши з мосту
Сьогодні, 10:08
На Волині за тиждень – 20 пожеж
Сьогодні, 09:44
У «ПортCity» – тиждень переваг*
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
У Луцьку з мосту впав чоловік У Луцьку з мосту впав чоловік
07 вересень, 2016, 17:06
У Луцьку за 14 мільйонів гривень відремонтують міст У Луцьку за 14 мільйонів гривень відремонтують міст
08 червень, 18:30
Ремонт важливого мосту в Луцьку – під питанням Ремонт важливого мосту в Луцьку – під питанням
30 травень, 06:57
В Одесі 16-річна дівчина скоїла самогубство В Одесі 16-річна дівчина скоїла самогубство
18 травень, 18:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять прибрати болото з проспекту Соборності, яке намило зливою
Сьогодні, 11:30
 0
Алкоголь додає надуманої хоробрості, - волинський водолаз
Сьогодні, 11:20
 0
У Харкові застрелили подружжя і поранили дитину
Сьогодні, 11:03
 0
Я писав сестрі в той час, як прощався з життям, - волинський «кіборг». ФОТО
Сьогодні, 10:51
 0
У Луцьку перекриють рух транспорту вулицею Кравчука
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8