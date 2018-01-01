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У луцьких школах хочуть припинити корупцію

У луцьких школах хочуть припинити корупцію
У Луцьку хочуть заборонити незаконний збір коштів у навчальних закладах міста.

Про це йдеться в проекті рішень Луцької міської ради від 25 червня 2018 року.

Тож, планують заборонити незаконний збір готівкових коштів з батьків учнів та вихованців закладів освіти міста Луцька для вирішення фінансових питань, пов`язаних з покращенням матеріально-технічного забезпечення, проведення ремонтних робіт та інше.

А прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку на відповідний розрахунковий рахунок банків.

Нагадаємо, що нещодавно лучанка нарікала на те, що у школі №5 змушують сплачувати батьківські внески.

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Теги: заборона, внески
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