У луцьких школах хочуть припинити корупцію





Про це йдеться в



Тож, планують заборонити незаконний збір готівкових коштів з батьків учнів та вихованців закладів освіти міста Луцька для вирішення фінансових питань, пов`язаних з покращенням матеріально-технічного забезпечення, проведення ремонтних робіт та інше.



А прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку на відповідний розрахунковий рахунок банків.



Нагадаємо, що нещодавно лучанка нарікала на те, що у школі №5



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