Трагедія на Волині: випускник розбився на мотоциклі





Водія з численними травмами госпіталізували, - пише



Трагедія сталася у ніч з 24 на 25 червня поблизу села Стара Гута. 17-річний водій не впорався з керуванням та потрапив у ДТП. Його госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.



Цю інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).



За інформацією з власних джерел, неповнолітній водій – випускник ЗОШ І-ІІІ ступеня села Стара Гута.



Наразі він перебуває у реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою та численними гематомами.

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