Трагедія на Волині: випускник розбився на мотоциклі
Сьогодні, 15:59
У селі Стара Гута Старовижівського району сталася аварія за участю неповнолітнього мотоцикліста.
Водія з численними травмами госпіталізували, - пише Волинська правда.
Трагедія сталася у ніч з 24 на 25 червня поблизу села Стара Гута. 17-річний водій не впорався з керуванням та потрапив у ДТП. Його госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.
Цю інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).
За інформацією з власних джерел, неповнолітній водій – випускник ЗОШ І-ІІІ ступеня села Стара Гута.
Наразі він перебуває у реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою та численними гематомами.
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Водія з численними травмами госпіталізували, - пише Волинська правда.
Трагедія сталася у ніч з 24 на 25 червня поблизу села Стара Гута. 17-річний водій не впорався з керуванням та потрапив у ДТП. Його госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.
Цю інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).
За інформацією з власних джерел, неповнолітній водій – випускник ЗОШ І-ІІІ ступеня села Стара Гута.
Наразі він перебуває у реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою та численними гематомами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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