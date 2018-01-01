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Трагедія на Волині: випускник розбився на мотоциклі

Трагедія на Волині: випускник розбився на мотоциклі
У селі Стара Гута Старовижівського району сталася аварія за участю неповнолітнього мотоцикліста.

Водія з численними травмами госпіталізували, - пише Волинська правда.

Трагедія сталася у ніч з 24 на 25 червня поблизу села Стара Гута. 17-річний водій не впорався з керуванням та потрапив у ДТП. Його госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.

Цю інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

За інформацією з власних джерел, неповнолітній водій – випускник ЗОШ І-ІІІ ступеня села Стара Гута.

Наразі він перебуває у реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою та численними гематомами.

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Теги: дтп, аварія, підліток
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