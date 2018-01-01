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Був таким п'яним, що здавався неживим: у Луцьку рятували чоловіка. ФОТО

Був таким п'яним, що здавався неживим: у Луцьку рятували чоловіка. ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській виявили непритомного чоловіка у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє прес-служба управління патрульної поліції у Волинській області.

25 червня патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Львівській лежить невідома особа.

"Молодий чоловік був в такому стані сп’яніння, що здавався неживим", - йдеться у повідомленні.

Патрульні поліцейські повідомили про випадок медиків, які забрали особу в наркодиспансер, де привели до тями.

Був таким п'яним, що здавався неживим: у Луцьку рятували чоловіка. ФОТО


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Теги: сп'яніння, Луцьк
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