Був таким п'яним, що здавався неживим: у Луцьку рятували чоловіка. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба управління патрульної поліції у Волинській області.



25 червня патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Львівській лежить невідома особа.



"Молодий чоловік був в такому стані сп’яніння, що здавався неживим", - йдеться у повідомленні.



Патрульні поліцейські повідомили про випадок медиків, які забрали особу в наркодиспансер, де привели до тями.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській виявили непритомного чоловіка у стані сильного алкогольного сп'яніння.Про це повідомляє прес-служба управління патрульної поліції у Волинській області.25 червня патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Львівській лежить невідома особа."Молодий чоловік був в такому стані сп’яніння, що здавався неживим", - йдеться у повідомленні.Патрульні поліцейські повідомили про випадок медиків, які забрали особу в наркодиспансер, де привели до тями.

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