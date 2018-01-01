Був таким п'яним, що здавався неживим: у Луцьку рятували чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 17:38
У Луцьку на вулиці Львівській виявили непритомного чоловіка у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє прес-служба управління патрульної поліції у Волинській області.
25 червня патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Львівській лежить невідома особа.
"Молодий чоловік був в такому стані сп’яніння, що здавався неживим", - йдеться у повідомленні.
Патрульні поліцейські повідомили про випадок медиків, які забрали особу в наркодиспансер, де привели до тями.
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Про це повідомляє прес-служба управління патрульної поліції у Волинській області.
25 червня патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Львівській лежить невідома особа.
"Молодий чоловік був в такому стані сп’яніння, що здавався неживим", - йдеться у повідомленні.
Патрульні поліцейські повідомили про випадок медиків, які забрали особу в наркодиспансер, де привели до тями.
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