У луцькому парку бігають зграї агресивних собак

Лучани нарікають на велику кількість агресивних собак у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.Заступник директора луцького ЦНАПуповідомила, що за два тижні у групу оперативного реагування надійшло 6 повідомлень щодо безпритульних собак у місті.Зверталися мешканці вулиць Станіславського, Лесі Українки, Кривий Вал, проспекту Відродження.«Крім цього, скаржилися лучани на велику кількість агресивних собак у центральному парку», - розповіла посадовиця.В.о. директора КП «Ласка»повідомив, що всіх тварин з території парку забирають, однак не завжди вони там є.«Вивозимо то одну, то дві. Буває, що приїдемо, а там немає собак», - зауважив він.