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У луцькому парку бігають зграї агресивних собак

У луцькому парку бігають зграї агресивних собак
Лучани нарікають на велику кількість агресивних собак у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Заступник директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш повідомила, що за два тижні у групу оперативного реагування надійшло 6 повідомлень щодо безпритульних собак у місті.

Зверталися мешканці вулиць Станіславського, Лесі Українки, Кривий Вал, проспекту Відродження.

«Крім цього, скаржилися лучани на велику кількість агресивних собак у центральному парку», - розповіла посадовиця.

В.о. директора КП «Ласка» Сергій Скумс повідомив, що всіх тварин з території парку забирають, однак не завжди вони там є.

«Вивозимо то одну, то дві. Буває, що приїдемо, а там немає собак», - зауважив він.

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Теги: собака, тварина, Луцьк, проблема
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