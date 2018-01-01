У луцькому парку бігають зграї агресивних собак
Сьогодні, 08:46
Лучани нарікають на велику кількість агресивних собак у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш повідомила, що за два тижні у групу оперативного реагування надійшло 6 повідомлень щодо безпритульних собак у місті.
Зверталися мешканці вулиць Станіславського, Лесі Українки, Кривий Вал, проспекту Відродження.
«Крім цього, скаржилися лучани на велику кількість агресивних собак у центральному парку», - розповіла посадовиця.
В.о. директора КП «Ласка» Сергій Скумс повідомив, що всіх тварин з території парку забирають, однак не завжди вони там є.
«Вивозимо то одну, то дві. Буває, що приїдемо, а там немає собак», - зауважив він.
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Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш повідомила, що за два тижні у групу оперативного реагування надійшло 6 повідомлень щодо безпритульних собак у місті.
Зверталися мешканці вулиць Станіславського, Лесі Українки, Кривий Вал, проспекту Відродження.
«Крім цього, скаржилися лучани на велику кількість агресивних собак у центральному парку», - розповіла посадовиця.
В.о. директора КП «Ласка» Сергій Скумс повідомив, що всіх тварин з території парку забирають, однак не завжди вони там є.
«Вивозимо то одну, то дві. Буває, що приїдемо, а там немає собак», - зауважив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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