У Луцьку біля Старого ринку – «тягучка». ФОТО





Затор почав утворюватися близько 10:00. Станом на 11:13 транспорт продовжує стояти у "тягучці".



Авто, маршрутки та тролейбуси змушені по кілька хвилин чекати у заторі, аби подолати відрізок шляху від Ковельської до Глушець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку від вулиці Ковельської до Глушець утворилася «тягучка».Затор почав утворюватися близько 10:00. Станом на 11:13 транспорт продовжує стояти у "тягучці".Авто, маршрутки та тролейбуси змушені по кілька хвилин чекати у заторі, аби подолати відрізок шляху від Ковельської до Глушець.

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