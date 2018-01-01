вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку біля Старого ринку – «тягучка». ФОТО

У Луцьку біля Старого ринку – «тягучка». ФОТО
У Луцьку від вулиці Ковельської до Глушець утворилася «тягучка».

Затор почав утворюватися близько 10:00. Станом на 11:13 транспорт продовжує стояти у "тягучці".

Авто, маршрутки та тролейбуси змушені по кілька хвилин чекати у заторі, аби подолати відрізок шляху від Ковельської до Глушець.

У Луцьку біля Старого ринку – «тягучка». ФОТО
У Луцьку біля Старого ринку – «тягучка». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: затор, Луцьк, Старий ринок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Дніпропетровщині злочинець-рецидивіст зґвалтував 10-річну дівчинку
Сьогодні, 12:07
Дешевий піар, – луцькі муніципали про «війну» за гараж дідуся
Сьогодні, 11:35
У Луцьку біля Старого ринку – «тягучка». ФОТО
Сьогодні, 11:15
Депутатську комісію просять не тягнути з розглядом питань округів «без депутатів»
Сьогодні, 11:11
На Волині у жінки на городі знайшли посіви наркотичного маку
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
У Луцьку активісти блокували парковку на Старому ринку У Луцьку активісти блокували парковку на Старому ринку
20 червень, 16:16
Старий ринок у Луцьку можуть перенести на Набережну Старий ринок у Луцьку можуть перенести на Набережну
15 червень, 13:37
Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО
15 червень, 11:49
Від і до: скільки коштує перша полуниця на ринку Луцька. ФОТО Від і до: скільки коштує перша полуниця на ринку Луцька. ФОТО
09 травень, 17:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий математик з Волині потрапив на 2-гривневу монету
25 червень, 16:06
 1
У «Промені» - знижки на попкорн*
Сьогодні, 12:40
 0
У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО
Сьогодні, 12:14
 0
На Дніпропетровщині злочинець-рецидивіст зґвалтував 10-річну дівчинку
Сьогодні, 12:07
 0
Дешевий піар, – луцькі муніципали про «війну» за гараж дідуся
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8