У Луцьку біля Старого ринку – «тягучка». ФОТО
Сьогодні, 11:15
У Луцьку від вулиці Ковельської до Глушець утворилася «тягучка».
Затор почав утворюватися близько 10:00. Станом на 11:13 транспорт продовжує стояти у "тягучці".
Авто, маршрутки та тролейбуси змушені по кілька хвилин чекати у заторі, аби подолати відрізок шляху від Ковельської до Глушець.
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Затор почав утворюватися близько 10:00. Станом на 11:13 транспорт продовжує стояти у "тягучці".
Авто, маршрутки та тролейбуси змушені по кілька хвилин чекати у заторі, аби подолати відрізок шляху від Ковельської до Глушець.
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