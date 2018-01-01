Чому смердить Луцьк: версії влади

У луцькій мерії припустили, що джерелом смороду в місті може бути зумисне створення прецедентів.Про це на своїй сторінці у Facebook перший заступник Луцького міського голови"Версій цього явища існує багато. Одна із них – зумисне створення прецедентів у місті. Для прикладу, люди днями скаржились на сморід із території, поблизу якої немає ні каналізаційно-насосної станції, ні приватних забудов, від яких могли б йти запахи нечистот – це практично центр Луцька", - зазначив посадовець.За словами Недопада, також є версія про несанкціоновані зливи нечистот недобросовісними підприємцями або асенізаційними машинами."Така вірогідність існує, оскільки каналізаційна мережа нашого міста має протяжність майже 300 кілометрів, а люки розміщені через кожні 40-50 метрів один від одного, тож цілодобово стежити за кожним із них, аби уникнути незаконних зливів відходів, практично нереально", - йдеться у повідомленні.