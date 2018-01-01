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Чому смердить Луцьк: версії влади

Чому смердить Луцьк: версії влади
У луцькій мерії припустили, що джерелом смороду в місті може бути зумисне створення прецедентів.

Про це на своїй сторінці у Facebook перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

"Версій цього явища існує багато. Одна із них – зумисне створення прецедентів у місті. Для прикладу, люди днями скаржились на сморід із території, поблизу якої немає ні каналізаційно-насосної станції, ні приватних забудов, від яких могли б йти запахи нечистот – це практично центр Луцька", - зазначив посадовець.

За словами Недопада, також є версія про несанкціоновані зливи нечистот недобросовісними підприємцями або асенізаційними машинами.

"Така вірогідність існує, оскільки каналізаційна мережа нашого міста має протяжність майже 300 кілометрів, а люки розміщені через кожні 40-50 метрів один від одного, тож цілодобово стежити за кожним із них, аби уникнути незаконних зливів відходів, практично нереально", - йдеться у повідомленні.

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Теги: сморід, Луцьк, Григорій Недопад
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