Чому смердить Луцьк: версії влади
Сьогодні, 17:18
У луцькій мерії припустили, що джерелом смороду в місті може бути зумисне створення прецедентів.
Про це на своїй сторінці у Facebook перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
"Версій цього явища існує багато. Одна із них – зумисне створення прецедентів у місті. Для прикладу, люди днями скаржились на сморід із території, поблизу якої немає ні каналізаційно-насосної станції, ні приватних забудов, від яких могли б йти запахи нечистот – це практично центр Луцька", - зазначив посадовець.
За словами Недопада, також є версія про несанкціоновані зливи нечистот недобросовісними підприємцями або асенізаційними машинами.
"Така вірогідність існує, оскільки каналізаційна мережа нашого міста має протяжність майже 300 кілометрів, а люки розміщені через кожні 40-50 метрів один від одного, тож цілодобово стежити за кожним із них, аби уникнути незаконних зливів відходів, практично нереально", - йдеться у повідомленні.
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Про це на своїй сторінці у Facebook перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
"Версій цього явища існує багато. Одна із них – зумисне створення прецедентів у місті. Для прикладу, люди днями скаржились на сморід із території, поблизу якої немає ні каналізаційно-насосної станції, ні приватних забудов, від яких могли б йти запахи нечистот – це практично центр Луцька", - зазначив посадовець.
За словами Недопада, також є версія про несанкціоновані зливи нечистот недобросовісними підприємцями або асенізаційними машинами.
"Така вірогідність існує, оскільки каналізаційна мережа нашого міста має протяжність майже 300 кілометрів, а люки розміщені через кожні 40-50 метрів один від одного, тож цілодобово стежити за кожним із них, аби уникнути незаконних зливів відходів, практично нереально", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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