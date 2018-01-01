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Рачкова і Кицю поки не виключатимуть з виконкому

Рачкова і Кицю поки не виключатимуть з виконкому
Питання про виключення зі складу виконкому Луцькради Андрія Кицю та Олександра Рачкова відправили на довивчення.

Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.

За словами в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, надійшла пропозиція, аби це питання доопрацювати. Обранці громади її підтримали.

Відтак, Андрія Кицю та Олександра Рачкова поки не виключатимуть зі складу виконкому Луцькради.

Нагадаємо, Андрій Киця був заступником Луцького міського голови Миколи Романюка. Через деякий час після смерті мера він написав заяву на звільнення, але залишився у виконкомі.

Олександр Рачков же став заступником Луцького міського голови вже при так званій тимчасовій владі. 25 квітня цього року правоохоронці обшукали кабінет Рачкова, потім слідчі дії продовжили на стоянці біля мерії. Згодом Олександру Рачкову стало зле і його забрали до лікарні, де він наступного дня і написав заяву на звільнення. Майже через місяць, 30 травня, на сесії прийняли рішення звільнити Рачкова, але він поки залишається членом виконавчого комітету.

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Теги: Олександр Рачков, Андрій Киця, Луцьк, виконком
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