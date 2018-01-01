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Людям треба виживати, - Дильов про пікет «базарників» під Луцькрадою

Людям треба виживати, - Дильов про пікет «базарників» під Луцькрадою
Голова правління «Бізнес-Волинь» Ігор Дильов розповів, що з підприємцями не обговорили питання щодо заборони торгівлі на Центральному ринку, що орендує Любомир Пахолко.

Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.

«Люди стоять під стінами міськради, бо бояться незрозумілих дій влади. Для них слова, що їх не будуть чіпати, нічим не підкріплені», - зауважив Ігор Дильов.

Він зауважив, що підприємцям потрібно дати якісь гарантії подальшого здійснення торгівлі в іншому місці.

«Людям треба заробляти і виживати, вони тримаються за свій заробіток. Нікого на земельну комісію не запросили і не обговорили це питання. Пахолко сказав, що завтра можуть прийти і їх викинути», - наголосив він.

Натомість Олександр Козлюк відповів, що земельна комісія не була закритою, а Любомир Пахолко самовільно розгорнув торгівлю на тій земельній ділянці, яка передбачена під парковку.

«Нащо ми розказуємо страшилки про якісь Баби Йожкі», - додав депутат.

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Теги: Ігор Дильов, базарники, торгівля
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