Людям треба виживати, - Дильов про пікет «базарників» під Луцькрадою

Голова правління «Бізнес-Волинь»розповів, що з підприємцями не обговорили питання щодо заборони торгівлі на Центральному ринку, що орендуєПро це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.«Люди стоять під стінами міськради, бо бояться незрозумілих дій влади. Для них слова, що їх не будуть чіпати, нічим не підкріплені», - зауважив Ігор Дильов.Він зауважив, що підприємцям потрібно дати якісь гарантії подальшого здійснення торгівлі в іншому місці.«Людям треба заробляти і виживати, вони тримаються за свій заробіток. Нікого на земельну комісію не запросили і не обговорили це питання. Пахолко сказав, що завтра можуть прийти і їх викинути», - наголосив він.Натомість Олександр Козлюк відповів, що земельна комісія не була закритою, а Любомир Пахолко самовільно розгорнув торгівлю на тій земельній ділянці, яка передбачена під парковку.«Нащо ми розказуємо страшилки про якісь Баби Йожкі», - додав депутат.