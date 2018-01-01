Людям треба виживати, - Дильов про пікет «базарників» під Луцькрадою
Сьогодні, 12:16
Голова правління «Бізнес-Волинь» Ігор Дильов розповів, що з підприємцями не обговорили питання щодо заборони торгівлі на Центральному ринку, що орендує Любомир Пахолко.
Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.
«Люди стоять під стінами міськради, бо бояться незрозумілих дій влади. Для них слова, що їх не будуть чіпати, нічим не підкріплені», - зауважив Ігор Дильов.
Він зауважив, що підприємцям потрібно дати якісь гарантії подальшого здійснення торгівлі в іншому місці.
«Людям треба заробляти і виживати, вони тримаються за свій заробіток. Нікого на земельну комісію не запросили і не обговорили це питання. Пахолко сказав, що завтра можуть прийти і їх викинути», - наголосив він.
Натомість Олександр Козлюк відповів, що земельна комісія не була закритою, а Любомир Пахолко самовільно розгорнув торгівлю на тій земельній ділянці, яка передбачена під парковку.
«Нащо ми розказуємо страшилки про якісь Баби Йожкі», - додав депутат.
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Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.
«Люди стоять під стінами міськради, бо бояться незрозумілих дій влади. Для них слова, що їх не будуть чіпати, нічим не підкріплені», - зауважив Ігор Дильов.
Він зауважив, що підприємцям потрібно дати якісь гарантії подальшого здійснення торгівлі в іншому місці.
«Людям треба заробляти і виживати, вони тримаються за свій заробіток. Нікого на земельну комісію не запросили і не обговорили це питання. Пахолко сказав, що завтра можуть прийти і їх викинути», - наголосив він.
Натомість Олександр Козлюк відповів, що земельна комісія не була закритою, а Любомир Пахолко самовільно розгорнув торгівлю на тій земельній ділянці, яка передбачена під парковку.
«Нащо ми розказуємо страшилки про якісь Баби Йожкі», - додав депутат.
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