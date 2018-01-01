На Волині підприємства самовільно займають землі. ФОТО

У Володимир-Волинському районі підприємство ФГ «Західний Буг» самовільно займає землі.26 червня відбулося чергове засідання оперативного штабу із забезпечення прав і свобод землевласників та землекористувачів та їх майнових прав, - пише прес-служба департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.На розгляд винесли питання виконання протокольних доручень від 5 травня цього року на колективне звернення виробників сільськогосподарської продукції Володимир-Волинського району щодо незаконного втручання у господарську діяльність з боку ФГ «Західний Буг» (керівник –).На початку засідання директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко зачитав текст звернення та наголосив, що працівники правоохоронних органів теж повинні звернути на це увагу.«Повідомляємо вас, що ФГ «Західний Буг» на території Оваднівської сільської ради заключено та зареєстровано договори оренди землі - 11. Просимо вас розрахуватися за земельні ділянки, які ви обробляєте за 2018 рік. В разі не розрахунку до 10 червня 2018 року ми будемо змушені збирати продукцію, яка вирощується на даних земельних ділянках», - йдеться у листі ФГ «Західний Буг».Даним листом Микола Юнак поставив до відома керівника ТзОВ «Прогрес» про можливість збору урожаю, вирощеного цим підприємством та створив певну напругу переджнив’я.ФГ «Західний Буг» весною 2018 року зареєструвало договори оренди на згадані ділянки та відорали їх уже по посівах озимини. Разом з тим, договори оренди на дані ділянки заключено ТзОВ «Прогрес» ще у 2012 році.Керівник ТзОВ «Прогрес»звертається до оперативного штабу з тим, що ФГ «Західний Буг» продовжує незаконно заволодівати землями і просить посприяти у врегулюванні даного питання.Відповідні звернення надійшли в місцевий відділок поліції.Начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській областіпроінформував про проведену роботу по врегулюванню даного питання.До Головного територіального управління юстиції надійшло два звернення від ТзОВ «Буг» та ТзОВ «Прогрес». Звернення від ТзОВ «Буг» в частині виконавчої служби та в частині реєстрації в тій чи іншій мірі вирішили та закрили.Попередні державні реєстратори, які вчинили неправомірні дії звільнені ще у 2016 році. Питання щодо державного реєстраторана розгляді у Міністерстві юстиції. Відповіді наразі не надходило.Пізніше заслухали в.о. начальника головного управління Держгеокадастру у Волинській областіПровели аналіз щодо використання земель сільськогосподарського призначення на території Володимир-Волинського району. В розрізі ОТГ було виявлено ряд порушень.Зокрема, на території Устилузької ОТГ виявили факти самовільного зайняття двох земельних ділянок площею 27 га (порушник – ФГ «Буг») а також - площею 35 га (порушник – ФГ «Аіс-Агро»).Крім того, на території Зимнівської ОТГ виявили наступні порушення: ФГ «Західний Буг» на земельну ділянку площею 111 га; ПП «Володимирівка» - 70 га, ФГ «Литвина» - 32 га, СГ ТОВ «Луга» - 187 га. Також виявили непоодинокі випадки розорювання громадських пасовищ, тобто відхилення від затверджених проектів.На території Оваднівської ОТГ виявили факти самовільного зайняття трьох земельних ділянок.Наразі на порушників складають матеріали адміністративного провадження.Орієнтовне щорічне недоотримання бюджетів у зв’язку з використанням земельних ділянок з недотриманням земельного законодавства оцінюють в розмірі понад 1 млн. грн.Начальник ГУНП у Волинській областіповідомив, що робота буде тривати за умови співпраці із компетентними органами. Також триває робота в напрямку встановлення законності передачі своїх паїв орендодавцями, в діях яких вбачаються ознаки злочину.Вже створена відповідна слідчо-оперативна група. Визначається законність реєстрації земельних ділянок. Рішення будуть прийняті відповідно до законів України.За результатами засідання штабу склали протокольні доручення усім структурам згідно компетенції задля врегулювання вищеописаних питань.