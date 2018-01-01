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Важкохворий волинянин наковтався таблеток і ледь не вмер

Важкохворий волинянин наковтався таблеток і ледь не вмер
Житель Горохівського району Волині страждає від приступів важкої хвороби.

Під час чергового такого загострення прийняв таблетки, однак вони, мабуть, «спротивилися» вжитому попередньо алкоголю, - пише Волинь-нова.

"Кажуть, Господь створив мамів, щоб успіти в біді до кожного. І ця ненька, напевно, серцем відчула лихо і додому поспішила вчасно", - йдеться у публікації.

Син був непритомним. До життя його повернули у реанімаційному відділенні Горохівської ЦРЛ.

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Теги: алкоголь, таблетки, реанімація
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