У селищі на Волині відгуляли «день народження» громади. ФОТО





Гуляли свято 28 червня, - повідомляє



Офіційна частина свята розпочалася виступом голови Іваничівської ОТГ Федора Войтюка, який привітав всіх присутніх та за багаторічну сумлінну працю і особистий внесок в розвиток громади вручив листи вдячності Лілії Романюк, Марії Шевчик, Світлані Тарасюк, Леоніді Рибіцькій, Ірині Сушик, Федору Вітруку.



Опісля за виявлений інтерес у розвитку громади, розвиток місцевого самоврядування, активну життєву громадську позицію, ініціативність, професіоналізм та з нагоди Дня Іваничівської ОТГ також вручили подяки посадовцям.



У ході святкування іваничівці мали нагоду послухати виступ духового оркестру із Володимира-Волинського, присутніх розважають аматорські колективи Іваничівщини. У центрі селища влаштували розважальну програма для діток, кожен охочий може придбати сувенір на ярмарку, який відвідали більшість гостей свята.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничах уперше відзначили свято об’єднаної громади.Гуляли свято 28 червня, - повідомляє БУГ Офіційна частина свята розпочалася виступом голови Іваничівської ОТГ, який привітав всіх присутніх та за багаторічну сумлінну працю і особистий внесок в розвиток громади вручив листи вдячності Лілії Романюк, Марії Шевчик, Світлані Тарасюк, Леоніді Рибіцькій, Ірині Сушик, Федору Вітруку.Опісля за виявлений інтерес у розвитку громади, розвиток місцевого самоврядування, активну життєву громадську позицію, ініціативність, професіоналізм та з нагоди Дня Іваничівської ОТГ також вручили подяки посадовцям.У ході святкування іваничівці мали нагоду послухати виступ духового оркестру із Володимира-Волинського, присутніх розважають аматорські колективи Іваничівщини. У центрі селища влаштували розважальну програма для діток, кожен охочий може придбати сувенір на ярмарку, який відвідали більшість гостей свята.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію