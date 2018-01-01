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У селищі на Волині відгуляли «день народження» громади. ФОТО

У селищі на Волині відгуляли «день народження» громади. ФОТО
В Іваничах уперше відзначили свято об’єднаної громади.

Гуляли свято 28 червня, - повідомляє БУГ.

Офіційна частина свята розпочалася виступом голови Іваничівської ОТГ Федора Войтюка, який привітав всіх присутніх та за багаторічну сумлінну працю і особистий внесок в розвиток громади вручив листи вдячності Лілії Романюк, Марії Шевчик, Світлані Тарасюк, Леоніді Рибіцькій, Ірині Сушик, Федору Вітруку.

Опісля за виявлений інтерес у розвитку громади, розвиток місцевого самоврядування, активну життєву громадську позицію, ініціативність, професіоналізм та з нагоди Дня Іваничівської ОТГ також вручили подяки посадовцям.

У ході святкування іваничівці мали нагоду послухати виступ духового оркестру із Володимира-Волинського, присутніх розважають аматорські колективи Іваничівщини. У центрі селища влаштували розважальну програма для діток, кожен охочий може придбати сувенір на ярмарку, який відвідали більшість гостей свята.

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Теги: Іваничі, громада, святкування
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