Обережно, шахраї: «псевдобанкіри» зняли із картки волинянки гроші
Сьогодні, 20:12
Мешканці Ратнівського району зателефонували шахраї, які представилися працівниками банку, та в подальшому поцупили із картки 15 тисяч гривень
Про це інформує прес-служба волинської поліції.
Жінка звенулася за допомогою до правоохоронців. За її словами, 28 червня їй зателефонували і особа представилися працівником банку. Під приводом розблокування кредитки, псевдопрацівник фінансової установи заволодів реквізитами картки. Відтак із катки зняли 15 тисяч гривень.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
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Про це інформує прес-служба волинської поліції.
Жінка звенулася за допомогою до правоохоронців. За її словами, 28 червня їй зателефонували і особа представилися працівником банку. Під приводом розблокування кредитки, псевдопрацівник фінансової установи заволодів реквізитами картки. Відтак із катки зняли 15 тисяч гривень.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
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