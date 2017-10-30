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Обережно, шахраї: «псевдобанкіри» зняли із картки волинянки гроші

Обережно, шахраї: «псевдобанкіри» зняли із картки волинянки гроші
Мешканці Ратнівського району зателефонували шахраї, які представилися працівниками банку, та в подальшому поцупили із картки 15 тисяч гривень

Про це інформує прес-служба волинської поліції.

Жінка звенулася за допомогою до правоохоронців. За її словами, 28 червня їй зателефонували і особа представилися працівником банку. Під приводом розблокування кредитки, псевдопрацівник фінансової установи заволодів реквізитами картки. Відтак із катки зняли 15 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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Теги: шахрайство, телефон, гроші
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