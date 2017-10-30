Обережно, шахраї: «псевдобанкіри» зняли із картки волинянки гроші





Про це інформує прес-служба волинської поліції.



Жінка звенулася за допомогою до правоохоронців. За її словами, 28 червня їй зателефонували і особа представилися працівником банку. Під приводом розблокування кредитки, псевдопрацівник фінансової установи заволодів реквізитами картки. Відтак із катки зняли 15 тисяч гривень.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Ратнівського району зателефонували шахраї, які представилися працівниками банку, та в подальшому поцупили із картки 15 тисяч гривеньПро це інформує прес-служба волинської поліції.Жінка звенулася за допомогою до правоохоронців. За її словами, 28 червня їй зателефонували і особа представилися працівником банку. Під приводом розблокування кредитки, псевдопрацівник фінансової установи заволодів реквізитами картки. Відтак із катки зняли 15 тисяч гривень.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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