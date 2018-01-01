Загиблого на Сході волинянина вдома чекали вагітна дружина та хвора мама
Сьогодні, 15:14
У загиблого на Сході волинянина Андрія Волоса залишилися вагітна дружина та важкохвора мама.
Керівник Спілки воїнів АТО Волині Олександр Серватович, хрещений батько загиблого, розповів, що Андрій в 19-річному віці 9 разів намагався потрапити добровольцем на війну, подавав документи у батальйон «Світязь», проте йому відмовляли через брак досвіду, - пишуть Волинські Новини.
Як каже сільський голова Омельного, де жила його матір, хлопець вже повертався додому, коли йому подзвонили з Ківерцівського військкомату і запропонували підписати контракт на 3 роки.
«Він був з простої сім’ї. Дуже хороша людина, доброї душі хлопець, неконфліктний, ніколи мухи не образить», - пригадує юнака сільський голова Омельного Василь Зінчук.
Олександр Серватович каже, що хлопець народився і навчався, а згодом жив у Луцьку з вітчимом. Потому придбали будинок у селі Омельне Ківерцівського району, там жила його мама. Останнім часом вона важко хворіла, за день до загибелі сина їй зробили операцію з видалення пухлини, зараз вона перебуває у реанімації.
Рівно за місяць до дня загибелі хлопець одружився, молода дружина завагітніла, подружжя чекало на дитину.
«Місяць тому ми їздили на заручини. В Андрія вже закінчувався цього року контракт, він хотів повернутись додому, бути з сім’єю», - пригадує Олександр Серватович.
Вітчим просив Андрія повернутись на деякий час додому, аби доглянути за важкохворою мамою. Проте командир не відпустив юнака, хоча у того і була довідка з лікарні.
«Андрій стояв на самому небезпечному блокпості, там почалося пекло – обстріли артилерії, мінометів, стрілецькою зброєю. Куля снайпера пройшла рівно між пластинами бронежилета і потрапила Андрію в серце. Командир спробував дістати Андрія, але снайпер «зняв» і його», - розповідає про останній бій хлопця його Олександр Серватович.
Більшу частину життя Андрій прожив у Луцьку, тому друзі пропонували, аби його поховали на Алеї почесних поховань кладовища в селі Гаразджа. Проте мама наполягла, щоб сина поховали саме в Омельному.
Попрощатись із загиблим героєм зможуть і в Луцьку – перед похованням тіло Андрія Волоса привезуть до нижнього храму Свято-Троїцького кафедрального собору. День і годину прощання повідомлять додатково.
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Керівник Спілки воїнів АТО Волині Олександр Серватович, хрещений батько загиблого, розповів, що Андрій в 19-річному віці 9 разів намагався потрапити добровольцем на війну, подавав документи у батальйон «Світязь», проте йому відмовляли через брак досвіду, - пишуть Волинські Новини.
Як каже сільський голова Омельного, де жила його матір, хлопець вже повертався додому, коли йому подзвонили з Ківерцівського військкомату і запропонували підписати контракт на 3 роки.
«Він був з простої сім’ї. Дуже хороша людина, доброї душі хлопець, неконфліктний, ніколи мухи не образить», - пригадує юнака сільський голова Омельного Василь Зінчук.
Олександр Серватович каже, що хлопець народився і навчався, а згодом жив у Луцьку з вітчимом. Потому придбали будинок у селі Омельне Ківерцівського району, там жила його мама. Останнім часом вона важко хворіла, за день до загибелі сина їй зробили операцію з видалення пухлини, зараз вона перебуває у реанімації.
Рівно за місяць до дня загибелі хлопець одружився, молода дружина завагітніла, подружжя чекало на дитину.
«Місяць тому ми їздили на заручини. В Андрія вже закінчувався цього року контракт, він хотів повернутись додому, бути з сім’єю», - пригадує Олександр Серватович.
Вітчим просив Андрія повернутись на деякий час додому, аби доглянути за важкохворою мамою. Проте командир не відпустив юнака, хоча у того і була довідка з лікарні.
«Андрій стояв на самому небезпечному блокпості, там почалося пекло – обстріли артилерії, мінометів, стрілецькою зброєю. Куля снайпера пройшла рівно між пластинами бронежилета і потрапила Андрію в серце. Командир спробував дістати Андрія, але снайпер «зняв» і його», - розповідає про останній бій хлопця його Олександр Серватович.
Більшу частину життя Андрій прожив у Луцьку, тому друзі пропонували, аби його поховали на Алеї почесних поховань кладовища в селі Гаразджа. Проте мама наполягла, щоб сина поховали саме в Омельному.
Попрощатись із загиблим героєм зможуть і в Луцьку – перед похованням тіло Андрія Волоса привезуть до нижнього храму Свято-Троїцького кафедрального собору. День і годину прощання повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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