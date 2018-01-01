Загиблого на Сході волинянина вдома чекали вагітна дружина та хвора мама

загиблого на Сході волинянина Андрія Волоса залишилися вагітна дружина та важкохвора мама.



Керівник Спілки воїнів АТО Волині Олександр Серватович, хрещений батько загиблого, розповів, що Андрій в 19-річному віці 9 разів намагався потрапити добровольцем на війну, подавав документи у батальйон «Світязь», проте йому відмовляли через брак досвіду, - пишуть



Як каже сільський голова Омельного, де жила його матір, хлопець вже повертався додому, коли йому подзвонили з Ківерцівського військкомату і запропонували підписати контракт на 3 роки.



«Він був з простої сім’ї. Дуже хороша людина, доброї душі хлопець, неконфліктний, ніколи мухи не образить», - пригадує юнака сільський голова Омельного Василь Зінчук.



Олександр Серватович каже, що хлопець народився і навчався, а згодом жив у Луцьку з вітчимом. Потому придбали будинок у селі Омельне Ківерцівського району, там жила його мама. Останнім часом вона важко хворіла, за день до загибелі сина їй зробили операцію з видалення пухлини, зараз вона перебуває у реанімації.



Рівно за місяць до дня загибелі хлопець одружився, молода дружина завагітніла, подружжя чекало на дитину.



«Місяць тому ми їздили на заручини. В Андрія вже закінчувався цього року контракт, він хотів повернутись додому, бути з сім’єю», - пригадує Олександр Серватович.



Вітчим просив Андрія повернутись на деякий час додому, аби доглянути за важкохворою мамою. Проте командир не відпустив юнака, хоча у того і була довідка з лікарні.



«Андрій стояв на самому небезпечному блокпості, там почалося пекло – обстріли артилерії, мінометів, стрілецькою зброєю. Куля снайпера пройшла рівно між пластинами бронежилета і потрапила Андрію в серце. Командир спробував дістати Андрія, але снайпер «зняв» і його», - розповідає про останній бій хлопця його Олександр Серватович.



Більшу частину життя Андрій прожив у Луцьку, тому друзі пропонували, аби його поховали на Алеї почесних поховань кладовища в селі Гаразджа. Проте мама наполягла, щоб сина поховали саме в Омельному.



Попрощатись із загиблим героєм зможуть і в Луцьку – перед похованням тіло Андрія Волоса привезуть до нижнього храму Свято-Троїцького кафедрального собору. День і годину прощання повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. залишилися вагітна дружина та важкохвора мама.Керівник Спілки воїнів АТО Волині, хрещений батько загиблого, розповів, що Андрій в 19-річному віці 9 разів намагався потрапити добровольцем на війну, подавав документи у батальйон «Світязь», проте йому відмовляли через брак досвіду, - пишуть Волинські Новини. Як каже сільський голова Омельного, де жила його матір, хлопець вже повертався додому, коли йому подзвонили з Ківерцівського військкомату і запропонували підписати контракт на 3 роки.«Він був з простої сім’ї. Дуже хороша людина, доброї душі хлопець, неконфліктний, ніколи мухи не образить», - пригадує юнака сільський голова ОмельногоОлександр Серватович каже, що хлопець народився і навчався, а згодом жив у Луцьку з вітчимом. Потому придбали будинок у селі Омельне Ківерцівського району, там жила його мама. Останнім часом вона важко хворіла, за день до загибелі сина їй зробили операцію з видалення пухлини, зараз вона перебуває у реанімації.Рівно за місяць до дня загибелі хлопець одружився, молода дружина завагітніла, подружжя чекало на дитину.«Місяць тому ми їздили на заручини. В Андрія вже закінчувався цього року контракт, він хотів повернутись додому, бути з сім’єю», - пригадує Олександр Серватович.Вітчим просив Андрія повернутись на деякий час додому, аби доглянути за важкохворою мамою. Проте командир не відпустив юнака, хоча у того і була довідка з лікарні.«Андрій стояв на самому небезпечному блокпості, там почалося пекло – обстріли артилерії, мінометів, стрілецькою зброєю. Куля снайпера пройшла рівно між пластинами бронежилета і потрапила Андрію в серце. Командир спробував дістати Андрія, але снайпер «зняв» і його», - розповідає про останній бій хлопця його Олександр Серватович.Більшу частину життя Андрій прожив у Луцьку, тому друзі пропонували, аби його поховали на Алеї почесних поховань кладовища в селі Гаразджа. Проте мама наполягла, щоб сина поховали саме в Омельному.Попрощатись із загиблим героєм зможуть і в Луцьку – перед похованням тіло Андрія Волоса привезуть до нижнього храму Свято-Троїцького кафедрального собору. День і годину прощання повідомлять додатково.

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