Маленькому волинянину, який бореться із раком крові, потрібна допомога

Станіслав Тимчук з Іванич, який хворіє на гострий лімфобластний лейкоз крові, потребує допомоги.



Зараз хлопчик проходить третій блок хіміотерапії, однак його стан раптово погіршився, - повідомляє



“Дорогі друзі,рідні, в Станіславчика раптово набагато погіршився стан на третьому блоці хіміотерапії – СУДОМИ, температура, великі болі кінцівок… Дуже ПРОСИМО моліться за здоров’я його”, – пишуть у групі на підтримку Станіслава Тимчука.



Хлопчик хворіє раком крові з грудня 2017 року. Та з раннього дитинства він бореться з ДЦП. Як тільки він народився – реанімація, десятки уколів і крапельниць. На той момент батьки думали, що це найстрашніша ситуація, і ставили хлопчика на ніжки, боролись з ДЦП. Та новий діагноз – гострий лімфобластний лейкоз крові знову перевернув світ батьків.



Зараз вони роблять все можливе, щоб їхній синочок видужав. Тому просять допомоги небайдужих людей, хто матеріально, а хто щирою молитвою.



Допомогу на лікування можна перерахувати на картку Приватбанку 5168 7427 1013 1354 Олександр Тимчук (тато хлопчика).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-річнийз Іванич, який хворіє на гострий лімфобластний лейкоз крові, потребує допомоги.Зараз хлопчик проходить третій блок хіміотерапії, однак його стан раптово погіршився, - повідомляє БУГ. “Дорогі друзі,рідні, в Станіславчика раптово набагато погіршився стан на третьому блоці хіміотерапії – СУДОМИ, температура, великі болі кінцівок… Дуже ПРОСИМО моліться за здоров’я його”, – пишуть у групі на підтримку Станіслава Тимчука.Хлопчик хворіє раком крові з грудня 2017 року. Та з раннього дитинства він бореться з ДЦП. Як тільки він народився – реанімація, десятки уколів і крапельниць. На той момент батьки думали, що це найстрашніша ситуація, і ставили хлопчика на ніжки, боролись з ДЦП. Та новий діагноз – гострий лімфобластний лейкоз крові знову перевернув світ батьків.Зараз вони роблять все можливе, щоб їхній синочок видужав. Тому просять допомоги небайдужих людей, хто матеріально, а хто щирою молитвою.Допомогу на лікування можна перерахувати на картку Приватбанку 5168 7427 1013 1354 Олександр Тимчук (тато хлопчика).

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