Луцький фотограф поділився світлиною 33-річної давності
Сьогодні, 12:50
Фотограф Віктор Чухрай опублікував свтілину, на якій зображена кірха, вулиця Ковельська та частина Старого міста 33 роки тому.
Фотографію він виклав на своїй сторінці у Facebook.
«Чомусь старі знімки викликають певний інтерес, може тому, що лучани ще пам"ятають ті часи. Квітень 1985 року, камера "Москва-2",випуску орієнтовно 1952 року, формат - 6 на 9 см,,запас кадрів - 8, тому ми берегли плівку.
Знімок зроблений зі старого Красненського мосту. Панорама Луцька постає у всій красі, кірха без шпиля, міст вузенький, ще до реконструкції, справа видно нові опори, і найважніше - Стир іще тече старим руслом попід чудовою панорамою древнього Лучеська», - зазначає митець.
«Ось така історія такого простого знімка знятого практично трофейною камерою.
Бережім рідне місто!» - написав фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фотографію він виклав на своїй сторінці у Facebook.
«Чомусь старі знімки викликають певний інтерес, може тому, що лучани ще пам"ятають ті часи. Квітень 1985 року, камера "Москва-2",випуску орієнтовно 1952 року, формат - 6 на 9 см,,запас кадрів - 8, тому ми берегли плівку.
Знімок зроблений зі старого Красненського мосту. Панорама Луцька постає у всій красі, кірха без шпиля, міст вузенький, ще до реконструкції, справа видно нові опори, і найважніше - Стир іще тече старим руслом попід чудовою панорамою древнього Лучеська», - зазначає митець.
«Ось така історія такого простого знімка знятого практично трофейною камерою.
Бережім рідне місто!» - написав фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцький фотограф поділився світлиною 33-річної давності
Сьогодні, 12:50
В Україні припиняють карбування дрібних монет
Сьогодні, 12:00
Концерт до Дня молоді у Луцьку скасували
Сьогодні, 11:20
Чому в Україні нападають на ромів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10