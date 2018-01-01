Луцький фотограф поділився світлиною 33-річної давності

Фотограф Віктор Чухрай опублікував свтілину, на якій зображена кірха, вулиця Ковельська та частина Старого міста 33 роки тому.Фотографію він виклав на своїй сторінці у Facebook.«Чомусь старі знімки викликають певний інтерес, може тому, що лучани ще пам"ятають ті часи. Квітень 1985 року, камера "Москва-2",випуску орієнтовно 1952 року, формат - 6 на 9 см,,запас кадрів - 8, тому ми берегли плівку.Знімок зроблений зі старого Красненського мосту. Панорама Луцька постає у всій красі, кірха без шпиля, міст вузенький, ще до реконструкції, справа видно нові опори, і найважніше - Стир іще тече старим руслом попід чудовою панорамою древнього Лучеська», - зазначає митець.«Ось така історія такого простого знімка знятого практично трофейною камерою.Бережім рідне місто!» - написав фотограф.