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Луцький фотограф поділився світлиною 33-річної давності

Луцький фотограф поділився світлиною 33-річної давності
Фотограф Віктор Чухрай опублікував свтілину, на якій зображена кірха, вулиця Ковельська та частина Старого міста 33 роки тому.

Фотографію він виклав на своїй сторінці у Facebook.

«Чомусь старі знімки викликають певний інтерес, може тому, що лучани ще пам"ятають ті часи. Квітень 1985 року, камера "Москва-2",випуску орієнтовно 1952 року, формат - 6 на 9 см,,запас кадрів - 8, тому ми берегли плівку.

Знімок зроблений зі старого Красненського мосту. Панорама Луцька постає у всій красі, кірха без шпиля, міст вузенький, ще до реконструкції, справа видно нові опори, і найважніше - Стир іще тече старим руслом попід чудовою панорамою древнього Лучеська», - зазначає митець.

«Ось така історія такого простого знімка знятого практично трофейною камерою.

Бережім рідне місто!» - написав фотограф.
Луцький фотограф поділився світлиною 33-річної давності

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Теги: фотограф, Луцьк, ретро фото
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