Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 липня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

Автомийка

М.Вол.-Вол.: вул.Федорівська, Стефанівська, Устилузька 137-177

2.09:00 – 17:00 Дитячий садок, школа, котельня с.Льотниче: вул.Затишна



Горохівський район



1. 09:00-17:00

ФОП Марцинюк Ю.В.-Столярний цех

СФГ Зоря-КЗС с. Мирків

СФГ Зоря-Свинарник

Церква

Мироняк Д.А.-Сауна-бар



Луцький район



1. 09:30-17:00

ОСББ "Рідна домівка", ФОП Кусевич Тимофій Іванович (магазин), ПП "Універсам" (АЗС), МПП "Контакт-Сервіс" (Формула-плюс) с. Зміїнець вул. Б.Хмельницького, Північна, Воз'єднання, Лісова



Любомльський та Шацький райони



2 КТП-444 ПЛ-0.4 9:00-17:00

С.Світязь



Любешівський район



1. 10:00-16:00

Дошкільний навчальний заклад с. Деревок, вул. Квітнева(частково), Поліщука(частково)

2.10:00-16:00 Магазин, моб.зв»язок «Київстар» с.Бірки вул.Поліська, Партизанська

3. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-101 10:00-17:00 магазин «Едельвейс», Музична школа, Податкова, СБУ, Дитячий садочок №1. смт. Любешів, вул. Бондаренка (частково), вул.Незалежності (частково)



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськ

б-р Шевченка, 33, 35

вул.Кобзаря, 59-63, 64-80

вул.Нововолинська, 11

2. МВ-6 кВ В-2-12/ТП-63 09:00-17:00 Ярема М.М. м.Нововолинськ

вул.Сокальська, 13



Рожищенський район



1. ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-16:00 с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю)

2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)

3. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

4. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин



5. КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової





Старовижівський район



1. 10:00-18:00 Дитсадок. вул.Молодіжна

2.10:00-17:00 магазини : ПП "Люклянчук" , ПП "Мрочко", Райспоживспілки, Школа. вул.Зелена, Поліська, .Першотравнева, Миру, Річна, Денисова

3.10:00-17:00

повністю села Нова Вижва, Брідки



Турійський район



1.11:00-15:00

СВК"Слава"-магазин

с.Липа



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00АвтомийкаМ.Вол.-Вол.: вул.Федорівська, Стефанівська, Устилузька 137-1772.09:00 – 17:00 Дитячий садок, школа, котельня с.Льотниче: вул.Затишна1. 09:00-17:00ФОП Марцинюк Ю.В.-Столярний цехСФГ Зоря-КЗС с. МирківСФГ Зоря-СвинарникЦеркваМироняк Д.А.-Сауна-бар1. 09:30-17:00ОСББ "Рідна домівка", ФОП Кусевич Тимофій Іванович (магазин), ПП "Універсам" (АЗС), МПП "Контакт-Сервіс" (Формула-плюс) с. Зміїнець вул. Б.Хмельницького, Північна, Воз'єднання, Лісова2 КТП-444 ПЛ-0.4 9:00-17:00С.Світязь1. 10:00-16:00Дошкільний навчальний заклад с. Деревок, вул. Квітнева(частково), Поліщука(частково)2.10:00-16:00 Магазин, моб.зв»язок «Київстар» с.Бірки вул.Поліська, Партизанська3. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-101 10:00-17:00 магазин «Едельвейс», Музична школа, Податкова, СБУ, Дитячий садочок №1. смт. Любешів, вул. Бондаренка (частково), вул.Незалежності (частково)1. 09:00-17:00Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськб-р Шевченка, 33, 35вул.Кобзаря, 59-63, 64-80вул.Нововолинська, 112. МВ-6 кВ В-2-12/ТП-63 09:00-17:00 Ярема М.М. м.Нововолинськвул.Сокальська, 131. ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-16:00 с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)3. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)4. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин5. КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової1. 10:00-18:00 Дитсадок. вул.Молодіжна2.10:00-17:00 магазини : ПП "Люклянчук" , ПП "Мрочко", Райспоживспілки, Школа. вул.Зелена, Поліська, .Першотравнева, Миру, Річна, Денисова3.10:00-17:00повністю села Нова Вижва, Брідки1.11:00-15:00СВК"Слава"-магазинс.Липа

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