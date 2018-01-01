Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
Автомийка
М.Вол.-Вол.: вул.Федорівська, Стефанівська, Устилузька 137-177
2.09:00 – 17:00 Дитячий садок, школа, котельня с.Льотниче: вул.Затишна
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Марцинюк Ю.В.-Столярний цех
СФГ Зоря-КЗС с. Мирків
СФГ Зоря-Свинарник
Церква
Мироняк Д.А.-Сауна-бар
Луцький район
1. 09:30-17:00
ОСББ "Рідна домівка", ФОП Кусевич Тимофій Іванович (магазин), ПП "Універсам" (АЗС), МПП "Контакт-Сервіс" (Формула-плюс) с. Зміїнець вул. Б.Хмельницького, Північна, Воз'єднання, Лісова
Любомльський та Шацький райони
2 КТП-444 ПЛ-0.4 9:00-17:00
С.Світязь
Любешівський район
1. 10:00-16:00
Дошкільний навчальний заклад с. Деревок, вул. Квітнева(частково), Поліщука(частково)
2.10:00-16:00 Магазин, моб.зв»язок «Київстар» с.Бірки вул.Поліська, Партизанська
3. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-101 10:00-17:00 магазин «Едельвейс», Музична школа, Податкова, СБУ, Дитячий садочок №1. смт. Любешів, вул. Бондаренка (частково), вул.Незалежності (частково)
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськ
б-р Шевченка, 33, 35
вул.Кобзаря, 59-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
2. МВ-6 кВ В-2-12/ТП-63 09:00-17:00 Ярема М.М. м.Нововолинськ
вул.Сокальська, 13
Рожищенський район
1. ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-16:00 с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
3. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
4. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин
5. КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової
Старовижівський район
1. 10:00-18:00 Дитсадок. вул.Молодіжна
2.10:00-17:00 магазини : ПП "Люклянчук" , ПП "Мрочко", Райспоживспілки, Школа. вул.Зелена, Поліська, .Першотравнева, Миру, Річна, Денисова
3.10:00-17:00
повністю села Нова Вижва, Брідки
Турійський район
1.11:00-15:00
СВК"Слава"-магазин
с.Липа
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Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
Автомийка
М.Вол.-Вол.: вул.Федорівська, Стефанівська, Устилузька 137-177
2.09:00 – 17:00 Дитячий садок, школа, котельня с.Льотниче: вул.Затишна
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Марцинюк Ю.В.-Столярний цех
СФГ Зоря-КЗС с. Мирків
СФГ Зоря-Свинарник
Церква
Мироняк Д.А.-Сауна-бар
Луцький район
1. 09:30-17:00
ОСББ "Рідна домівка", ФОП Кусевич Тимофій Іванович (магазин), ПП "Універсам" (АЗС), МПП "Контакт-Сервіс" (Формула-плюс) с. Зміїнець вул. Б.Хмельницького, Північна, Воз'єднання, Лісова
Любомльський та Шацький райони
2 КТП-444 ПЛ-0.4 9:00-17:00
С.Світязь
Любешівський район
1. 10:00-16:00
Дошкільний навчальний заклад с. Деревок, вул. Квітнева(частково), Поліщука(частково)
2.10:00-16:00 Магазин, моб.зв»язок «Київстар» с.Бірки вул.Поліська, Партизанська
3. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-101 10:00-17:00 магазин «Едельвейс», Музична школа, Податкова, СБУ, Дитячий садочок №1. смт. Любешів, вул. Бондаренка (частково), вул.Незалежності (частково)
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськ
б-р Шевченка, 33, 35
вул.Кобзаря, 59-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
2. МВ-6 кВ В-2-12/ТП-63 09:00-17:00 Ярема М.М. м.Нововолинськ
вул.Сокальська, 13
Рожищенський район
1. ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-16:00 с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
3. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
4. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин
5. КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової
Старовижівський район
1. 10:00-18:00 Дитсадок. вул.Молодіжна
2.10:00-17:00 магазини : ПП "Люклянчук" , ПП "Мрочко", Райспоживспілки, Школа. вул.Зелена, Поліська, .Першотравнева, Миру, Річна, Денисова
3.10:00-17:00
повністю села Нова Вижва, Брідки
Турійський район
1.11:00-15:00
СВК"Слава"-магазин
с.Липа
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