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На Волині працівник суду за хабар «вирішував питання»

На Волині працівник суду за хабар «вирішував питання»
На Волині судитимуть працівника Любомльського районного суду за отримання хабара.

Зазначається, що у квітні 2018 року працівник суду пообіцяв чоловікові за винагороду у 1500 доларів США "вирішити питання" зі своїм колегою-суддею про ухвалення судового рішення щодо не застосування конфіскації автомобіля під час розгляду протоколу про порушення митних правил, - інформує прес-служба прокуратури області.

Удень 20 квітня 2017 року, зустрівшись із цим громадянином та власником авто, якому загрожувала конфіскація, спритник сказав їм лишити винагороду за свої послуги на передньому сидінні автомобіля марки BMW, за кермом якого перебував його спільник.

Неправомірна діяльність працівника суду та його пособника була припинена правоохоронцями.

Спільника секретаря судового засідання обвинувачують у пособництві в отриманні ним неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Обидва вони невдовзі постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.


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Теги: суд, Любомль, прокуратура
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Коментарі 1
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Який в Украіні суд ,його давно нема ,а судді -це бандити хабарники і наволоч ,яка хоче збагатитись ,а не чесно судити .Всю цю банду цих дебілів треба гнати і садитьи без суду і слідства .
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