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У Шацьку чоловік хотів покінчити з життям

У Шацьку чоловік хотів покінчити з життям
31-річний волинянин у Шацьку намагався покінчити життя самогубством.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Так, на лінію «102» надійшло повідомлення й про погроза за місцем проживання покінчити життя самогубством.

Чоловік - житель селища Шацьк, 1987 року народження, мав намір порізати собі вени.

Рідні разом з поліцейськими та медиками надали необхідну допомогу молодому чоловіку.

Його направили до лікаря-психіатра.

Окрім того , за цей тиждень шацькі поліцейські допомогли медикам у госпіталізації чоловіка 25-ти років та жінки 32-х років з неадекватною поведінкою.

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Теги: Шацьк, самогубство
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