У Шацьку чоловік хотів покінчити з життям

31-річний волинянин у Шацьку намагався покінчити життя самогубством.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.Так, на лінію «102» надійшло повідомлення й про погроза за місцем проживання покінчити життя самогубством.Чоловік - житель селища Шацьк, 1987 року народження, мав намір порізати собі вени.Рідні разом з поліцейськими та медиками надали необхідну допомогу молодому чоловіку.Його направили до лікаря-психіатра.Окрім того , за цей тиждень шацькі поліцейські допомогли медикам у госпіталізації чоловіка 25-ти років та жінки 32-х років з неадекватною поведінкою.