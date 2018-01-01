У Шацьку чоловік хотів покінчити з життям
Сьогодні, 18:48
31-річний волинянин у Шацьку намагався покінчити життя самогубством.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Так, на лінію «102» надійшло повідомлення й про погроза за місцем проживання покінчити життя самогубством.
Чоловік - житель селища Шацьк, 1987 року народження, мав намір порізати собі вени.
Рідні разом з поліцейськими та медиками надали необхідну допомогу молодому чоловіку.
Його направили до лікаря-психіатра.
Окрім того , за цей тиждень шацькі поліцейські допомогли медикам у госпіталізації чоловіка 25-ти років та жінки 32-х років з неадекватною поведінкою.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Так, на лінію «102» надійшло повідомлення й про погроза за місцем проживання покінчити життя самогубством.
Чоловік - житель селища Шацьк, 1987 року народження, мав намір порізати собі вени.
Рідні разом з поліцейськими та медиками надали необхідну допомогу молодому чоловіку.
Його направили до лікаря-психіатра.
Окрім того , за цей тиждень шацькі поліцейські допомогли медикам у госпіталізації чоловіка 25-ти років та жінки 32-х років з неадекватною поведінкою.
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