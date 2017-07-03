Отримав завдаток і зник: львів'янина «розвели» із відпочинком на Світязі
Сьогодні, 21:33
Львів'янина, який захотів відпочити на Світязі, обманули на гроші -після того, як чоловік пеерахував завдаток за житло, орендодавець не виходить на зв'язок.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
До правоохоронців звернувся мешканець Львова, який повідомив, що винайняв будинок у селі Світязь. Так, чоловік перерахував завдаток обсягом 1000 гривень на банківську картку. Однак тепер оренддавець не виходить на зв'язок.
Матеріали за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі проводять досудове розслідування у рамках кримінального провадження за ст. 190 КК України (шахрайство).
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
До правоохоронців звернувся мешканець Львова, який повідомив, що винайняв будинок у селі Світязь. Так, чоловік перерахував завдаток обсягом 1000 гривень на банківську картку. Однак тепер оренддавець не виходить на зв'язок.
Матеріали за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі проводять досудове розслідування у рамках кримінального провадження за ст. 190 КК України (шахрайство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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