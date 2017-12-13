Волинська школярка здобула «золото» на чемпіонаті Європи

Ольга Падошик.



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У фіналі континентальної першості 15-річна вихованка Ковельської дитячо-юнацької спортивної школи Ольга Падошик перемогла росіянку і стала кращою у віковій категорії до 39 кілограмів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед школярів, який відбувся в Будапешті, у складі збірної України “золото” здобула ковельчанкаПро це інформує Суспільне Волині У фіналі континентальної першості 15-річна вихованка Ковельської дитячо-юнацької спортивної школи Ольга Падошик перемогла росіянку і стала кращою у віковій категорії до 39 кілограмів.

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