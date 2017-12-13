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Волинська школярка здобула «золото» на чемпіонаті Європи

Волинська школярка здобула «золото» на чемпіонаті Європи
На чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед школярів, який відбувся в Будапешті, у складі збірної України “золото” здобула ковельчанка Ольга Падошик.

Про це інформує Суспільне Волині.

У фіналі континентальної першості 15-річна вихованка Ковельської дитячо-юнацької спортивної школи Ольга Падошик перемогла росіянку і стала кращою у віковій категорії до 39 кілограмів.

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Теги: чемпіонка, боротьба, школярка
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