У Луцьку зросла вартість обслуговування ліфтів
Сьогодні, 12:31
У Луцьку подорожчає утримання будинків, де є ліфти.
Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що технічне обслуговування ліфтів входить до переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. У травні вартість послуг з технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, що надаються ТзОВ «СРБУ Волиньліфт», зросли в середньому на 60 %.
Зокрема, базова ціна обслуговування диспетчеризованого ліфта склала 1197,05 гривень за один ліфт в місяць (попередня ціна - 748,67 гривень, ріст на 59,9%); недиспетчеризованого ліфта – 1193,77 гривень за один ліфт в місяць (попередня ціна - 725,15 гривень, ріст на 64,6%).
«Раніше було прийняте рішення про коригування тарифів з обслуговування ліфтів, але вони не можуть вступити в дію, бо входять у послугу з утримання будинків, тому потрібно збільшити й ці тарифи», - зауважив Крась.
Член виконкому Ігор Муковоз зауважив, що тарифи з обслуговування ліфтів різко зросли, натомість заробітна плата не зростає на 60 %.
«Останнє коригування тарифів на обслуговування ліфтів було у 2015 році. Мінімальна заробітна плата, вартість електроенергії, палива зросли вдвічі. Поважаючий себе електрик не буде працювати за 4000 гривень. Люди звільняються з підприємства «Волиньліфт» і їдуть в Польщу освітлювати міста та села», - відповів директор департаменту ЖКГ.
Члени виконкому не підтримали проект рішення, однак під час повторного голосування більшість проголосувала "за".
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Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що технічне обслуговування ліфтів входить до переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. У травні вартість послуг з технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, що надаються ТзОВ «СРБУ Волиньліфт», зросли в середньому на 60 %.
Зокрема, базова ціна обслуговування диспетчеризованого ліфта склала 1197,05 гривень за один ліфт в місяць (попередня ціна - 748,67 гривень, ріст на 59,9%); недиспетчеризованого ліфта – 1193,77 гривень за один ліфт в місяць (попередня ціна - 725,15 гривень, ріст на 64,6%).
«Раніше було прийняте рішення про коригування тарифів з обслуговування ліфтів, але вони не можуть вступити в дію, бо входять у послугу з утримання будинків, тому потрібно збільшити й ці тарифи», - зауважив Крась.
Член виконкому Ігор Муковоз зауважив, що тарифи з обслуговування ліфтів різко зросли, натомість заробітна плата не зростає на 60 %.
«Останнє коригування тарифів на обслуговування ліфтів було у 2015 році. Мінімальна заробітна плата, вартість електроенергії, палива зросли вдвічі. Поважаючий себе електрик не буде працювати за 4000 гривень. Люди звільняються з підприємства «Волиньліфт» і їдуть в Польщу освітлювати міста та села», - відповів директор департаменту ЖКГ.
Члени виконкому не підтримали проект рішення, однак під час повторного голосування більшість проголосувала "за".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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