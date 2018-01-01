У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині

Поліція розповіла подробиці аварії у селі Сільце Горохівського району, у якій загинув водій одного із легковиків.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо,За кермом «Opel Vectra» перебував 30-річний житель Горохова. Попередньо, поліцейські з’ясували, що волинянин, виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілем під керуванням 54-річного мешканця Львівської області.Водіїв обох транспортних засобів госпіталізували в Горохівську центральну райлікарню. Однак, врятувати життя 30-річному водієві автомобіля «Opel Vectra» не вдалося.Вирішується питання щодо зміни правової кваліфікації події з ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України на ч. 2 цієї ж статті.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої внаслідок отриманих травм.Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.