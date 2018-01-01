вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині

У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині
Поліція розповіла подробиці аварії у селі Сільце Горохівського району, у якій загинув водій одного із легковиків.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, аварія сталася у вівторок, 3 липня.

За кермом «Opel Vectra» перебував 30-річний житель Горохова. Попередньо, поліцейські з’ясували, що волинянин, виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілем під керуванням 54-річного мешканця Львівської області.

Водіїв обох транспортних засобів госпіталізували в Горохівську центральну райлікарню. Однак, врятувати життя 30-річному водієві автомобіля «Opel Vectra» не вдалося.

Вирішується питання щодо зміни правової кваліфікації події з ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України на ч. 2 цієї ж статті.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої внаслідок отриманих травм.

Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Волинь, Сільце, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мер Львова розкаже про створення стратегії ідентичності Луцька
Сьогодні, 12:58
У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині
Сьогодні, 12:55
У Нововолинську на кір захворіло 30 дітей
Сьогодні, 12:39
У Луцьку зросла вартість обслуговування ліфтів
Сьогодні, 12:31
Волонтери провідали волинських військових на Сході України
Сьогодні, 12:29
Схожі новини
На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні
Сьогодні, 10:45
На Волині чоловік впав з мотоцикла та загинув На Волині чоловік впав з мотоцикла та загинув
19 червень, 10:38
У Гаразджі перекинувся автомобіль: подробиці аварії У Гаразджі перекинувся автомобіль: подробиці аварії
24 травень, 10:00
У селі під Луцьком перевернулася автівка: водій загинув. ФОТО У селі під Луцьком перевернулася автівка: водій загинув. ФОТО
24 травень, 09:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мер Львова розкаже про створення стратегії ідентичності Луцька
Сьогодні, 12:58
 0
У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині
Сьогодні, 12:55
 0
У Нововолинську на кір захворіло 30 дітей
Сьогодні, 12:39
 0
У Луцьку зросла вартість обслуговування ліфтів
Сьогодні, 12:31
 0
Волонтери провідали волинських військових на Сході України
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8