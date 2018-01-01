У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині
Сьогодні, 12:55
Поліція розповіла подробиці аварії у селі Сільце Горохівського району, у якій загинув водій одного із легковиків.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, аварія сталася у вівторок, 3 липня.
За кермом «Opel Vectra» перебував 30-річний житель Горохова. Попередньо, поліцейські з’ясували, що волинянин, виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілем під керуванням 54-річного мешканця Львівської області.
Водіїв обох транспортних засобів госпіталізували в Горохівську центральну райлікарню. Однак, врятувати життя 30-річному водієві автомобіля «Opel Vectra» не вдалося.
Вирішується питання щодо зміни правової кваліфікації події з ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України на ч. 2 цієї ж статті.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої внаслідок отриманих травм.
Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, аварія сталася у вівторок, 3 липня.
За кермом «Opel Vectra» перебував 30-річний житель Горохова. Попередньо, поліцейські з’ясували, що волинянин, виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілем під керуванням 54-річного мешканця Львівської області.
Водіїв обох транспортних засобів госпіталізували в Горохівську центральну райлікарню. Однак, врятувати життя 30-річному водієві автомобіля «Opel Vectra» не вдалося.
Вирішується питання щодо зміни правової кваліфікації події з ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України на ч. 2 цієї ж статті.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої внаслідок отриманих травм.
Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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