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На Волині оштрафували депутатку, яка «забула» про придбану нерухомість

На Волині оштрафували депутатку, яка «забула» про придбану нерухомість
Маневицький районний суд Волинської області притягнув до відповідальності депутатку Довжицької сільради, яка "забула" повідомити про те, що купила нерухомість.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Обраниця громади, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно повідомила про суттєві зміни в майновому стані. Вона купила об’єкт нерухомості, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів.

Жінку визнали винною у порушенні вимог фінансового контролю та оштрафували на 1700 гривень.


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Теги: декларація, покарання
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