На Волині оштрафували депутатку, яка «забула» про придбану нерухомість
Сьогодні, 06:17
Маневицький районний суд Волинської області притягнув до відповідальності депутатку Довжицької сільради, яка "забула" повідомити про те, що купила нерухомість.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Обраниця громади, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно повідомила про суттєві зміни в майновому стані. Вона купила об’єкт нерухомості, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів.
Жінку визнали винною у порушенні вимог фінансового контролю та оштрафували на 1700 гривень.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Обраниця громади, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно повідомила про суттєві зміни в майновому стані. Вона купила об’єкт нерухомості, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів.
Жінку визнали винною у порушенні вимог фінансового контролю та оштрафували на 1700 гривень.
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