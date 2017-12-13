На Волині оштрафували депутатку, яка «забула» про придбану нерухомість





Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.



Обраниця громади, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно повідомила про суттєві зміни в майновому стані. Вона купила об’єкт нерухомості, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів.



Жінку визнали винною у порушенні вимог фінансового контролю та оштрафували на 1700 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маневицький районний суд Волинської області притягнув до відповідальності депутатку Довжицької сільради, яка "забула" повідомити про те, що купила нерухомість.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.Обраниця громади, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно повідомила про суттєві зміни в майновому стані. Вона купила об’єкт нерухомості, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів.Жінку визнали винною у порушенні вимог фінансового контролю та оштрафували на 1700 гривень.

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