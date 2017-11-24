На Волині учні із «дідових клунь» нарешті перейдуть в нову школу. ФОТО

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Нову школу у селі Любохини Старовижівського району можуть добудувати вже за кілька місяців, тож після Нового року там зможуть навчатися діти.Навчальний заклад у рамках робочого візиту у Старовижівський район відвідав голова Волинської обласної державної адміністраціїБатьки школярів кажуть, що тут вже не можуть дочекатися відкриття нової школи. За словами матері двох школярів, діти не мають змоги нормально займатися фізкультурою взимку.«Незручно дуже, школярі вчаться в дві зміни. Дитина приходить зі школи в пів шостої вечора, я біжу з роботи, щоб забрати дитину, добре, що хоч ліхтарі світять. А холодно як – то беруть навіть часом і грубки топлять», - каже жінка. Коли буде нова школа, дітям вже не доведеться тупати ногами на уроках, аби трохи зігрітися, а можна буде повністю зосередитися на навчальному процесі.Нині школярі навчаються у старих приміщеннях, які місцеві називають «дідовими клунями», адже вони збудовані ще за Польщі. Частину класів розмістили у приміщенні сільради. Відповідно, школярі не мають ні актового, ні спортивного залу, у приміщеннях постійно холодно. Окрім того, кількість дітей у селі постійно зростає. Тож селяни сподіваються, що нове приміщення вже незабаром добудують та здадуть в експлуатацію.На це є непогані шанси, адже поруч на подвір'ї височіє новенька триповерхова будівля – школа, яку бралися зводити ще з 2012 року, буде мати три поверхи та розрахована на 198 учнів. У приміщенні передбачили великі актову та спортивну зали, також їдальню на 66 дітей.За словами директора фірми «Житлобуд-2», яка є генпідрядником,, площа школи - понад 2,2 тис метрів квадратних.«На вулиці зроблені майже всі інженерні мережі. Основна маса робіт – завершити фасад та невеликий стадіон, ну і всередині школи – майже всі мокрі роботи завершені, тривають опоряджувальні роботи. На сьогодні в грошах треба 27 мільйонів гривень, аби завершити»,- каже Стефанович. Загальна ж вартість проекту за цінами 2016 року – понад 51 млн грн.«Думаю, що на 1 вересня ясно, що її ще не буде… Ми офіційно стрічку переріжемо на Миколая, а дітки підуть сюди з нового року»,- каже будівельник.Голова ОДА натомість зауважив, що школа чудова, але завелика. Адже в подальшому доведеться утримувати таку величезну площу, а це в перспективі ляже на плечі громади.«Я бачу тут те саме, що бачив в Осівцях Камінь-Каширського району. У школі, де спокійно могли б навчатися 450 учнів розрахована на максимум 200. Це дуже зайва трата коштів. З іншого боку, ми вже нічого зробити не можемо, бо вона вже практично добудована, завершився внутрішній благоустрій», - мовив губернатор. Однак, дофінансовувати об'єкт треба. Савченко додав, що йому сподобалося спілкування із матерями – вони просять відкрити школу не до 1 вересня, а до Нового року.«Тут треба ще близько 30 мільйонів. За такі кошти ми нині пробуємо побудувати школи на 200 дітей елементарно, а тут тільки на добудову. Але просять принаймні відкрити пізніше, тож є вищі шанси це зробити», - додав посадовець. За його словами, нині зі 112 млн грн, які мали отримати у рамках траншу з ДФРР, отримали десь половину.«Якщо буде цей 31 мільйон, то коштів має вистачити», - підсумував очільник ОДА.Окрім того, Савченко побував у приміщенні старовижівської школи-гімназії, де розміщені молодші класи. Школу відвідує чимало діток, а перші класи тут очікують ще сотню першачків. Приміщенню вже 78 років, однак воно у доброму стані. Нещодавно фасад школи почали утеплювати за кошти, виділені районною державною адмінстрацією.Завучкаже, що наразі навчальному закладу потрібні ще кошти на ремонт. Адже тут в частині приміщення планують облаштувати інклюзивно-ресурсний центр.«Зараз школу не впізнати. Почали ремонт фасаду за кошти райради, почали ремонти класів… Зараз фінансування збільшили. Ми раді ми хочемо по-сучасному жити, у нас навчається 400 дітей, це приміщення для діток початкової школи», - розповіла Жилка.Нині у приміщенні навчається 16 класів, адже усі групи мають 4 паралелі. Окрім того, є ще класи, які діляться.«Добротна школа, вистояна. Ззовні її утеплюють, вона має дуже привабливий вигляд, всередині, ви самі побачили, не жарка і не холодна. Самі класи світлі, стоять нові вікна. Є проблема з підлогами, вони дещо нерівні і потребують заміни», - зауважив голова ОДА. Однак наразі на вирішення цієї проблеми коштів не передбачили, тому треба переглядати, де можна їх відшукати.«Щось має допомагати селищний голова, але, наскільки я знаю, поки що не дуже. Займемося цим питанням», - резюмував посадовець.