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Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО

Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Щорічно 6 липня відзначають Всесвітній день поцілунку. Хтось знає про це свято і по-особливому багато цілує своїх рідних саме у цей день, хтось узагалі не знає про його існування й просто любить цілуватися, а для когось поцілунок – це щось потаємне, тож він ніколи не робить цього на людях.

У День поцілунку Інформаційне агентство ВолиньPost таки «спіймало» лучан під час «цьомчиків».

Хтось цілував дитину, хтось – коханого хлопця, а хтось – дружину, з якою вже 54 роки пліч-о-пліч. Головне ж – усі цілували рідних щиро, з посмішкою.

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Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО


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Теги: День поцілунків, поцілунок, Луцьк, вибір редактора
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