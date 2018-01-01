Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО

Щорічно 6 липня відзначають Всесвітній день поцілунку. Хтось знає про це свято і по-особливому багато цілує своїх рідних саме у цей день, хтось узагалі не знає про його існування й просто любить цілуватися, а для когось поцілунок – це щось потаємне, тож він ніколи не робить цього на людях.У День поцілункутаки «спіймало» лучан під час «цьомчиків».Хтось цілував дитину, хтось – коханого хлопця, а хтось – дружину, з якою вже 54 роки пліч-о-пліч. Головне ж – усі цілували рідних щиро, з посмішкою.