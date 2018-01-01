Біля «Ягодина» горіло BMW: водія з опіками доправили в лікарню. ФОТО. ВІДЕО





Інцидент трапився в п’ятницю, 6 липня, близько 18 години, - пише



Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.



«Власник транспортного засобу – громадянин Республіка Польща. Автомобіль знищено повністю. На виклик виїжджали ДПРП-24 с. Старовойтово. Водій отримав 30 відсотків опіків рук, ніг, живота, голови та направлений в обласну лікарню", – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Старовойтове Любомльського району згоріла автівка BMW 5.Інцидент трапився в п’ятницю, 6 липня, близько 18 години, - пише Район.Любомль Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.«Власник транспортного засобу – громадянин Республіка Польща. Автомобіль знищено повністю. На виклик виїжджали ДПРП-24 с. Старовойтово. Водій отримав 30 відсотків опіків рук, ніг, живота, голови та направлений в обласну лікарню", – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

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