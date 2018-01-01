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Біля «Ягодина» горіло BMW: водія з опіками доправили в лікарню. ФОТО. ВІДЕО

Біля «Ягодина» горіло BMW: водія з опіками доправили в лікарню. ФОТО. ВІДЕО
Поблизу села Старовойтове Любомльського району згоріла автівка BMW 5.

Інцидент трапився в п’ятницю, 6 липня, близько 18 години, - пише Район.Любомль.

Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.

«Власник транспортного засобу – громадянин Республіка Польща. Автомобіль знищено повністю. На виклик виїжджали ДПРП-24 с. Старовойтово. Водій отримав 30 відсотків опіків рук, ніг, живота, голови та направлений в обласну лікарню", – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

Біля «Ягодина» горіло BMW: водія з опіками доправили в лікарню. ФОТО. ВІДЕО
Біля «Ягодина» горіло BMW: водія з опіками доправили в лікарню. ФОТО. ВІДЕО
Біля «Ягодина» горіло BMW: водія з опіками доправили в лікарню. ФОТО. ВІДЕО
Біля «Ягодина» горіло BMW: водія з опіками доправили в лікарню. ФОТО. ВІДЕО
Біля «Ягодина» горіло BMW: водія з опіками доправили в лікарню. ФОТО. ВІДЕО
Біля «Ягодина» горіло BMW: водія з опіками доправили в лікарню. ФОТО. ВІДЕО
Біля «Ягодина» горіло BMW: водія з опіками доправили в лікарню. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: пожежа, авто, Ягодин
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