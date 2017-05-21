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Діти з Волині стали «зірками» на Міжнародному фестивалі у Болгарії. ФОТО

Діти з Волині стали «зірками» на Міжнародному фестивалі у Болгарії. ФОТО
Дитячий хор «Діти світла» – вихованці школи мистецтв Нововолинська, привезли перемогу та нагороди з Міжнародного фестивалю «Зірковий прибій» в Болгарії.

36 діток віком від 5-ти до 16-ти років у червні провели тиждень в українському таборі Болгарії, де і проходив фестиваль. Змагалися та відпочивали там діти і з інших міст України, Білорусії та Росії, - пише Буг.

Повернулися нововолинці з поїздки з багатьма позитивними враженнями та нагородами.

Хоровий колектив отримав 1-ше місце фестивалю у номінації «Вокал», Гран-прі табору, диплом «Кращий танцювальний колектив табору». Окрім того, хор «Діти світла» зареєстрували в книзі рекордів України за участь в найтривалішому фестивальному марафоні.

Художній керівник Марія Душук розповідає, що перебували діти у таборі за кошти батьків, а найменші учасники колективу були там разом з ними. Поїздка в табір на фестиваль вихованців школи мистецтв – вже другий рік поспіль, а на наступне літо планують знову. Цьогоріч отримали сертифікат на знижку в тисячу євро.

Діти залишилися задоволеними від поїздки та привезли багато незабутніх вражень. Розповіли, що сподобалося зіркове журі, в якому була Світлана Тарабарова – популярна українська співачка, Олександр Лєщєнко – переможець проекту «Танці з зірками».

Окрім фестивальної програми, дітки щодня були на морі, для них проводили різноманітні “зіркові” майстер-класи.
Діти з Волині стали «зірками» на Міжнародному фестивалі у Болгарії. ФОТО
Діти з Волині стали «зірками» на Міжнародному фестивалі у Болгарії. ФОТО
Діти з Волині стали «зірками» на Міжнародному фестивалі у Болгарії. ФОТО
Діти з Волині стали «зірками» на Міжнародному фестивалі у Болгарії. ФОТО
Діти з Волині стали «зірками» на Міжнародному фестивалі у Болгарії. ФОТО
Діти з Волині стали «зірками» на Міжнародному фестивалі у Болгарії. ФОТО
Діти з Волині стали «зірками» на Міжнародному фестивалі у Болгарії. ФОТО
Діти з Волині стали «зірками» на Міжнародному фестивалі у Болгарії. ФОТО
Діти з Волині стали «зірками» на Міжнародному фестивалі у Болгарії. ФОТО

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Теги: діти, перемога, волиняни
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