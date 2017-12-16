Троє дітей у Ніжині загинули внаслідок обвалу бетонної плити





Інцидент трапився 6 липня о 16:20, - інформує прес-служба ДСНС України.



Так, у місті за невстановлених обставинах в двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення плити перекриття, внаслідок чого загинуло 3 дитини 2004 та 2006 років народження.



О 20:55 залізобетонну плиту, під якою знаходяться тіла дітей, піднято. Наразі проводяться слідчі дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернігівській області троє дітей загинуло внаслідок обрушення бетонної плити.Інцидент трапився 6 липня о 16:20, - інформує прес-служба ДСНС України.Так, у місті за невстановлених обставинах в двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення плити перекриття, внаслідок чого загинуло 3 дитини 2004 та 2006 років народження.О 20:55 залізобетонну плиту, під якою знаходяться тіла дітей, піднято. Наразі проводяться слідчі дії.

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