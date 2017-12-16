Троє дітей у Ніжині загинули внаслідок обвалу бетонної плити
Сьогодні, 15:14
У Чернігівській області троє дітей загинуло внаслідок обрушення бетонної плити.
Інцидент трапився 6 липня о 16:20, - інформує прес-служба ДСНС України.
Так, у місті за невстановлених обставинах в двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення плити перекриття, внаслідок чого загинуло 3 дитини 2004 та 2006 років народження.
О 20:55 залізобетонну плиту, під якою знаходяться тіла дітей, піднято. Наразі проводяться слідчі дії.
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Інцидент трапився 6 липня о 16:20, - інформує прес-служба ДСНС України.
Так, у місті за невстановлених обставинах в двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення плити перекриття, внаслідок чого загинуло 3 дитини 2004 та 2006 років народження.
О 20:55 залізобетонну плиту, під якою знаходяться тіла дітей, піднято. Наразі проводяться слідчі дії.
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