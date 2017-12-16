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Троє дітей у Ніжині загинули внаслідок обвалу бетонної плити

Троє дітей у Ніжині загинули внаслідок обвалу бетонної плити
У Чернігівській області троє дітей загинуло внаслідок обрушення бетонної плити.

Інцидент трапився 6 липня о 16:20, - інформує прес-служба ДСНС України.

Так, у місті за невстановлених обставинах в двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення плити перекриття, внаслідок чого загинуло 3 дитини 2004 та 2006 років народження.

О 20:55 залізобетонну плиту, під якою знаходяться тіла дітей, піднято. Наразі проводяться слідчі дії.


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Теги: діти, загибель, смерть, обвал
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