Це стало величезною частиною мого світу, - волинська художниця про мистецтво

Вікторії Романчук, яка родом із Ківерець, представила виставку акварельного живопису у Луцькій галереї мистецтв.



Про це розповіла сама дівчина, - пише



Зізнається, що малювала усе своє життя.



«Яскраві спогади ще з дитячого садка, коли я поверталась додому, і малювала цілі міста. Із своїми героями, та пригодами», – каже Вікторія.



Похизуватися Віка може не лише талантом, а й професіоналізмом. Спочатку закінчила Луцьку дитячу художню школу, згодом Косівське училище декоративно-прикладного мистецтва (факультет художнього розпису). А зараз навчається на 3-му курсі у Львівській національній академії мистецтв.



Зізнається, давно уже цікавилась спілкою художників, та все ніяк не наважувалась на виставку.



«Попередньо мала кілька персональних, та цього року все ж закортіло виставити роботи саме у рідному Луцьку. Зконтактувалась з паном Володимиром – директором галереї – надіслала йому свої роботи, йому сподобалось і ми домовились про виставку», – розповідає художниця.



Дівчина певна, своє майбутнє пов'яже саме з художнім мистецтвом.



«Це уже стало величезною частиною мого світу і мене самої», – запевняє.



Подивитися виставку можна в Галереї мистецтв Волинської організації національної спілки художників України за адресою: місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 24а. Виставка діє з 3 липня протягом двох тижнів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка, яка родом із Ківерець, представила виставку акварельного живопису у Луцькій галереї мистецтв.Про це розповіла сама дівчина, - пише Район.Ківерці Зізнається, що малювала усе своє життя.«Яскраві спогади ще з дитячого садка, коли я поверталась додому, і малювала цілі міста. Із своїми героями, та пригодами», – каже Вікторія.Похизуватися Віка може не лише талантом, а й професіоналізмом. Спочатку закінчила Луцьку дитячу художню школу, згодом Косівське училище декоративно-прикладного мистецтва (факультет художнього розпису). А зараз навчається на 3-му курсі у Львівській національній академії мистецтв.Зізнається, давно уже цікавилась спілкою художників, та все ніяк не наважувалась на виставку.«Попередньо мала кілька персональних, та цього року все ж закортіло виставити роботи саме у рідному Луцьку. Зконтактувалась з паном Володимиром – директором галереї – надіслала йому свої роботи, йому сподобалось і ми домовились про виставку», – розповідає художниця.Дівчина певна, своє майбутнє пов'яже саме з художнім мистецтвом.«Це уже стало величезною частиною мого світу і мене самої», – запевняє.Подивитися виставку можна в Галереї мистецтв Волинської організації національної спілки художників України за адресою: місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 24а. Виставка діє з 3 липня протягом двох тижнів.

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