Це стало величезною частиною мого світу, - волинська художниця про мистецтво
Сьогодні, 18:03
Волинянка Вікторії Романчук, яка родом із Ківерець, представила виставку акварельного живопису у Луцькій галереї мистецтв.
Про це розповіла сама дівчина, - пише Район.Ківерці.
Зізнається, що малювала усе своє життя.
«Яскраві спогади ще з дитячого садка, коли я поверталась додому, і малювала цілі міста. Із своїми героями, та пригодами», – каже Вікторія.
Похизуватися Віка може не лише талантом, а й професіоналізмом. Спочатку закінчила Луцьку дитячу художню школу, згодом Косівське училище декоративно-прикладного мистецтва (факультет художнього розпису). А зараз навчається на 3-му курсі у Львівській національній академії мистецтв.
Зізнається, давно уже цікавилась спілкою художників, та все ніяк не наважувалась на виставку.
«Попередньо мала кілька персональних, та цього року все ж закортіло виставити роботи саме у рідному Луцьку. Зконтактувалась з паном Володимиром – директором галереї – надіслала йому свої роботи, йому сподобалось і ми домовились про виставку», – розповідає художниця.
Дівчина певна, своє майбутнє пов'яже саме з художнім мистецтвом.
«Це уже стало величезною частиною мого світу і мене самої», – запевняє.
Подивитися виставку можна в Галереї мистецтв Волинської організації національної спілки художників України за адресою: місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 24а. Виставка діє з 3 липня протягом двох тижнів.
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Про це розповіла сама дівчина, - пише Район.Ківерці.
Зізнається, що малювала усе своє життя.
«Яскраві спогади ще з дитячого садка, коли я поверталась додому, і малювала цілі міста. Із своїми героями, та пригодами», – каже Вікторія.
Похизуватися Віка може не лише талантом, а й професіоналізмом. Спочатку закінчила Луцьку дитячу художню школу, згодом Косівське училище декоративно-прикладного мистецтва (факультет художнього розпису). А зараз навчається на 3-му курсі у Львівській національній академії мистецтв.
Зізнається, давно уже цікавилась спілкою художників, та все ніяк не наважувалась на виставку.
«Попередньо мала кілька персональних, та цього року все ж закортіло виставити роботи саме у рідному Луцьку. Зконтактувалась з паном Володимиром – директором галереї – надіслала йому свої роботи, йому сподобалось і ми домовились про виставку», – розповідає художниця.
Дівчина певна, своє майбутнє пов'яже саме з художнім мистецтвом.
«Це уже стало величезною частиною мого світу і мене самої», – запевняє.
Подивитися виставку можна в Галереї мистецтв Волинської організації національної спілки художників України за адресою: місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 24а. Виставка діє з 3 липня протягом двох тижнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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