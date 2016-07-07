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Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували

Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
У селі Згорани Любомльського району на Івана Купала влаштували велике свято.

Масові гуляння з нагоди цього свята відбуваються на березі озера Велике Згоранське щороку, та нині воно вдалося як ніколи пишним, - пише Перший.

За підрахунками організаторів, на Івана Купала до Згоран з'їхалося понад 4 000 людей не лише з Любомльського району, а й з усієї області.

Родзинкою всього свята став, звісно, виступ народного артиста Павла Зіброва. Послухати відомого співака з’їхались люди з усіх усюд.

«Враження сумашедші – стільки народу я ще не бачив на масових гуляннях у селах. Мені приємно, що на це свято приходять не лише дорослі – вони приводять своїх дітей, онуків. Тут вже готуються всі до багаття, аби спробувати свої сили і удачу. Я веду пропаганду любові – любові до коханої жінки, до сім’ї, до дітей, до землі і свого народу. Треба любити і шанувати все, і воно тобі віддасться сторицею», – розповів Павло Зібров.

Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували

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Теги: фото, Згорани, Івана Купала
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