Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували





Масові гуляння з нагоди цього свята відбуваються на березі озера Велике Згоранське щороку, та нині воно вдалося як ніколи пишним, - пише



За підрахунками організаторів, на Івана Купала до Згоран з'їхалося понад 4 000 людей не лише з Любомльського району, а й з усієї області.



Родзинкою всього свята став, звісно, виступ народного артиста Павла Зіброва. Послухати відомого співака з’їхались люди з усіх усюд.



«Враження сумашедші – стільки народу я ще не бачив на масових гуляннях у селах. Мені приємно, що на це свято приходять не лише дорослі – вони приводять своїх дітей, онуків. Тут вже готуються всі до багаття, аби спробувати свої сили і удачу. Я веду пропаганду любові – любові до коханої жінки, до сім’ї, до дітей, до землі і свого народу. Треба любити і шанувати все, і воно тобі віддасться сторицею», – розповів Павло Зібров.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Згорани Любомльського району на Івана Купала влаштували велике свято.Масові гуляння з нагоди цього свята відбуваються на березі озера Велике Згоранське щороку, та нині воно вдалося як ніколи пишним, - пише Перший За підрахунками організаторів, на Івана Купала до Згоран з'їхалося понад 4 000 людей не лише з Любомльського району, а й з усієї області.Родзинкою всього свята став, звісно, виступ народного артиста. Послухати відомого співака з’їхались люди з усіх усюд.«Враження сумашедші – стільки народу я ще не бачив на масових гуляннях у селах. Мені приємно, що на це свято приходять не лише дорослі – вони приводять своїх дітей, онуків. Тут вже готуються всі до багаття, аби спробувати свої сили і удачу. Я веду пропаганду любові – любові до коханої жінки, до сім’ї, до дітей, до землі і свого народу. Треба любити і шанувати все, і воно тобі віддасться сторицею», – розповів Павло Зібров.

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