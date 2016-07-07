Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Сьогодні, 04:26
У селі Згорани Любомльського району на Івана Купала влаштували велике свято.
Масові гуляння з нагоди цього свята відбуваються на березі озера Велике Згоранське щороку, та нині воно вдалося як ніколи пишним, - пише Перший.
За підрахунками організаторів, на Івана Купала до Згоран з'їхалося понад 4 000 людей не лише з Любомльського району, а й з усієї області.
Родзинкою всього свята став, звісно, виступ народного артиста Павла Зіброва. Послухати відомого співака з’їхались люди з усіх усюд.
«Враження сумашедші – стільки народу я ще не бачив на масових гуляннях у селах. Мені приємно, що на це свято приходять не лише дорослі – вони приводять своїх дітей, онуків. Тут вже готуються всі до багаття, аби спробувати свої сили і удачу. Я веду пропаганду любові – любові до коханої жінки, до сім’ї, до дітей, до землі і свого народу. Треба любити і шанувати все, і воно тобі віддасться сторицею», – розповів Павло Зібров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Масові гуляння з нагоди цього свята відбуваються на березі озера Велике Згоранське щороку, та нині воно вдалося як ніколи пишним, - пише Перший.
За підрахунками організаторів, на Івана Купала до Згоран з'їхалося понад 4 000 людей не лише з Любомльського району, а й з усієї області.
Родзинкою всього свята став, звісно, виступ народного артиста Павла Зіброва. Послухати відомого співака з’їхались люди з усіх усюд.
«Враження сумашедші – стільки народу я ще не бачив на масових гуляннях у селах. Мені приємно, що на це свято приходять не лише дорослі – вони приводять своїх дітей, онуків. Тут вже готуються всі до багаття, аби спробувати свої сили і удачу. Я веду пропаганду любові – любові до коханої жінки, до сім’ї, до дітей, до землі і свого народу. Треба любити і шанувати все, і воно тобі віддасться сторицею», – розповів Павло Зібров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Сьогодні, 04:26
ТОП-5 цитат Левка Лук'яненка
Сьогодні, 03:32
У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят
Сьогодні, 02:30