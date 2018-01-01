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Подробиці аварії на Волині, у якій загинув чоловік

Подробиці аварії на Волині, у якій загинув чоловік
У Локачинському районі в ДТП загинув 24-річний місцевий житель.

Нагадаємо, що вранці близько п’ятої години, 10 липня, на автодорозі сполученням «Луцьк-Володимир-Волинський-Устилуг», неподалік села Холопичі Локачинського району сталася дорожньо-транспортна пригода, - інформує ГУНП у Волинській області.

Внаслідок аварії 24-річний житель Локачинського району від отриманих травм загинув на місці пригоди. 25-річного жителя цього ж району із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Триває слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини автопригоди.


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Теги: аварія, Волинь
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