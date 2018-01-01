У Києві затримали серійного ґвалтівника

У Києві правоохоронці затримали раніше судимого зловмисника, який підозрюється у серії зґвалтувань та нападів на жінок.Про це повідомила прес-служба прокуратури м. Києва.Так, понеділок, 9 липня, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Білицькій невідомий чоловік напав на 20-річну дівчину, під загрозою насильства примусив її до статевих відносин та пограбував.Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника та затримали його.Зловмисником виявився 45-річний мешканець столиці, раніше судимий за скоєння розбійного нападу. Крім того, під час обшуку у його помешканні правоохоронці вилучили жіночі прикраси, якими він заволодів раніше під час скоєння аналогічного нападу. Друга жертва вже упізнала свої речі.На даний час Київською місцевою прокуратурою №7 затриманому оголошено підозру ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом), ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України.Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.В межах слідства перевіряється причетність затриманого до вчинення ще 5 нападів на жінок, скоєних на території міста Києва.