У Києві затримали серійного ґвалтівника
Сьогодні, 16:37
У Києві правоохоронці затримали раніше судимого зловмисника, який підозрюється у серії зґвалтувань та нападів на жінок.
Про це повідомила прес-служба прокуратури м. Києва.
Так, понеділок, 9 липня, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Білицькій невідомий чоловік напав на 20-річну дівчину, під загрозою насильства примусив її до статевих відносин та пограбував.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника та затримали його.
Зловмисником виявився 45-річний мешканець столиці, раніше судимий за скоєння розбійного нападу. Крім того, під час обшуку у його помешканні правоохоронці вилучили жіночі прикраси, якими він заволодів раніше під час скоєння аналогічного нападу. Друга жертва вже упізнала свої речі.
На даний час Київською місцевою прокуратурою №7 затриманому оголошено підозру ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом), ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України.
Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В межах слідства перевіряється причетність затриманого до вчинення ще 5 нападів на жінок, скоєних на території міста Києва.
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Про це повідомила прес-служба прокуратури м. Києва.
Так, понеділок, 9 липня, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Білицькій невідомий чоловік напав на 20-річну дівчину, під загрозою насильства примусив її до статевих відносин та пограбував.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника та затримали його.
Зловмисником виявився 45-річний мешканець столиці, раніше судимий за скоєння розбійного нападу. Крім того, під час обшуку у його помешканні правоохоронці вилучили жіночі прикраси, якими він заволодів раніше під час скоєння аналогічного нападу. Друга жертва вже упізнала свої речі.
На даний час Київською місцевою прокуратурою №7 затриманому оголошено підозру ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом), ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України.
Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В межах слідства перевіряється причетність затриманого до вчинення ще 5 нападів на жінок, скоєних на території міста Києва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Випустили б закон, що б не замальовувати морду на фото таким виродкам, а щоб їх бачили всі!
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